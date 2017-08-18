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«Massimo uno di noi!».

«Массимо один из нас!».

Спартаковское объединение «Фратрия» выпустило красные футболки с изображением Массимо Карреры, дав тем самым понять, на чьей стороне фанаты перед дерби, на которое «Спартак» и «Локомотив» выйдут, когда многие из людей, интересующихся футболом, уверены — в каждом из столичных клубов в разгаре гражданская война.

Или если не гражданская, то аппаратная уж точно.

Мы так много сейчас говорим о клубах и так мало о командах. Наверное, это нормально. Такова общая тенденция, трансферы, слухи и борьба за влияние часто интереснее для обсуждения, чем футбол в чистом виде. Потому что дают широкий простор для предположений и выводов.

Противостояние тренера Семина с президентом Геркусом в «Локомотиве». Противостояние окружения Карреры со спартаковскими управленцами во главе с вице-президентом Измайловым и генеральным директором Родионовым.

Мы уже переполнены всем этим — слухами, сомнениями, тревогами. И чем дальше, тем глубже погружаемся в реальность, в которой есть все, кроме футбола в чистом виде. Есть история о премиальных в «Спартаке» за чемпионство, которые кому-то достались, а кому-то либо не достались, либо были ничтожными. История о новом тренере, с которым в «Локомотиве» уже договорились по всем пунктам, но победа в Кубке сорвала это соглашение. История о неудавшихся трансферах, где недовольство происходящим порой выливается в прессу в виде публичного обмена колкостями. Будь то несостоявшийся переход Канунникова в «Спартак» или затянувшийся поиск подходящего нападающего в «Локомотив».

Удивительный парадокс — насколько «Спартак» и «Локомотив» российского времени похожи в своих взлетах и падениях. Как часто эти процессы идут синхронно.

Но вот что любопытно: болельщики в конфликтных или кажущихся им конфликтными ситуациях предпочитают поддерживать тренера. Потому что Каррера или Семин для них — это отождествление с успехом. А клубные вопросы, при всей их увлекательности, — дела стратегические.

В «Спартаке» ситуация после чемпионства простая. Каррера хочет построить новую команду, тем более что после титула ему было обещано усиление. Не только для Лиги чемпионов. Итальянец после золота сразу дал понять: нужна свежая кровь, в том сезоне прыгнули выше головы. Но стоимость тех, на кого он был согласен, кого хотел, — Смолова, Канунникова, Гарая, Луана — оказалась выше потолка возможностей или желаний «Спартака».

То, что происходит сейчас, объяснимо. Есть сильные всплески, как в игре с «Краснодаром», есть оглушительные провалы, как против «Зенита» или ЦСКА. По сути, «Спартак» летом 2017-го — это «Спартак» в матче с «Динамо». Который, кстати, ради концерта Depeche Mode перенесли из Тушина в Химки. То есть спорта в чистом виде в «Спартаке» нет. Есть спорт и есть бизнес. Команда и клуб, Каррера и Измайлов. Где на стыке позиций и возникают болевые точки. Где постоянный конфликт интересов. Как, кстати, и в «Локомотиве». Ведь Семин — единственный работающий сегодня в премьер-лиге советский тренер. Представитель того поколения в профессии, которое всегда претендовало на первые роли в клубе. Когда говорят о конфликте Геркуса с Семиным, забывают, что Юрий Палыч конфликтовал с президентами «Локомотива» всегда. Поскольку считал, что именно тренер должен отвечать в клубе за весь спортивный блок.

Селекция, проведенная в «Спартаке» зимой, смотрелась как усиление под задачу чемпионства и не более. Повезло с Джикией, но все остальные не выглядят сейчас игроками на ближайшую перспективу. Но дело не только в этом — зимой, когда была конкретная задача, клуб отстрелялся на трансферном рынке стремительно. Наверняка возникали вопросы по возрасту Самедова, по нужности Луиза Адриану, — но эти вопросы не затягивали процесс.

Сейчас же, как понимаю, каждый трансфер идет со скрипом. Кандидатура, цена, условия, иное — все это делает трансферную кампанию «Спартака» непонятной. Дело в уходе Александра Жиркова, управлявшего клубом? Или в отсутствии конкретной задачи на сезон?

У «Локомотива» цель тоже размытая — быть в пятерке, то есть попасть в Европу. Вводить в состав как можно больше своих молодых игроков. При всех слухах о желании Семина заниматься первой командой, а не всей пирамидой в целом, в составе «Локо» сейчас достаточно много воспитанников клуба. В отличие от «Спартака», кстати.

На эмоциях, без класса, можно играть только на короткой дистанции. До Карреры это наглядно демонстрировал в России Капелло. Вторая половина 2012-го была для сборной временем чудес и обожания тренера. Затем все пошло хуже. Потом — еще хуже.

Конечно, это была иная история. Одно дело — выиграть титул, другое — вывести сборную из группы. Хотя и тогда, после того как Виталий Мутко отодвинулся в сторону от Капелло, непростые отношения итальянского мэтра с президентом РФС Николаем Толстых создали слишком нервную обстановку вокруг команды и РФС в целом. Когда о футболе чем дальше, тем заметнее говорили гораздо меньше, чем о деньгах, конфликтах, спорах — пока не была пройдена точка невозврата.

Капелло в той ситуации вряд ли мог сделать глобально большее, поскольку был ограничен в кадровом ресурсе. Но вот насколько ограничен Каррера, стоящий перед Лигой чемпионов с проблемами, схожими с теми, что были у его соотечественника перед Кубком мира?

И главное, что даст каждому из тренеров победа в дерби — кроме трех очков?