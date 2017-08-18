«Спартак» идет на риск! €18 000 000 за Ньянга

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Этого форварда вызывали в юношеские и молодежные сборные Франции, он долго выступал в «Милане», его вели скауты почти всех ведущих клубов мира. Потенциал у француза очень серьезный: здесь и современность (на чистых мячах он точно не играет), и универсальность (может выйти на любой позиции в атаке — как на фланге, так и в центре), и мощь, и скорость на размашистом широком шаге, и дриблинг, пусть немного и своеобразный.

В общем, сам по себе переход Ньянга в «Спартак» выглядит многообещающим. Если с такими футболистами уметь работать, научить их применять сильные качества именно тогда, когда это необходимо, а не по каждому поводу и без него, — пользы они принесут немало.

Но есть у этого трансфера и обратная сторона. А если конкретно — рекордная для «Спартака» сумма в 18 миллионов. От самых дорогих покупок в истории клуба обычно ждешь, что они помогут вывести команду на новый уровень. Как это случилось, например, в прошлогодней истории с Фернанду. Да и «Зенит» с Халком и Витселем не прогадал — в том числе и в имиджевом плане.

Сейчас же «Спартак» платит рекордную сумму в ситуации, когда вероятность неудачи выше среднего. Рисков, кажется, даже больше, чем при трансфере Кавенаги в 2004-м. Там сомнения вызывали только молодость и вопросы адаптации. А здесь еще и дисциплина. Как игровая, так и повседневная.

Раскроется ли М’Бай НЬЯНГ в «Спартаке»? AFP 2017

Непростой характер. Ночные клубные тусовки в молодежной сборной в преддверии важного матча, после чего федерация отстранила Ньянга на год от сборных. Скоростная езда на машине без прав, авария. Прыжки в бассейн с 10-метровой высоты сразу после тяжелой травмы и операции.

Упорная тяга лезть исполнять пенальти, хотя в предыдущих матчах уже были проваленные попытки, что говорит о чрезмерной самоуверенности. Постоянное желание обыграть всех соперников в одиночку. Ни одного полного сезона на стабильно высоком уровне. Зависимость собственного футбола от настроения.

Когда француз в январе уехал в аренду «Уотфорд», он обещал взяться за голову, однако чудес от него там так и не дождались. И в нынешнем «Милане» места Ньянгу тоже не нашлось.

Болельщики «Спартака» долго ждали серьезной покупки, той самой икры от Леонида Федуна. Дождались. И многие сейчас не знают, как реагировать. Но талант у Ньянга есть — а значит, и интрига, раскроет ли его Каррера, обеспечена.