«Спартак» в погоне за «Локо»
Встреча «железнодорожников» и
красно-белых пройдет в условиях кадрового дефицита в нападении.
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу действующий чемпион России «Спартак» встретится с обладателем Кубка России «Локомотивом» в рамках 7-го тура национального первенства. Месяц назад команды уже играли между собой в матче за Суперкубок России. Тогда
Как заявил «Известиям»
— Я бы не сказал, что «Локомотив» сейчас на спаде, — сказал Андрей Червиченко. — Команда хорошо шла в первых пяти турах, но потом злую шутку с ней сыграла неизвестность «Тосно» и шапкозакидательское настроение футболистов. Такое часто бывает, когда лидер проводит встречу с аутсайдером. Думаю, «Локо» переживет эту досадную неудачу. А вот у «Спартака» действительно наметился игровой спад, и я не понимаю, за счет чего
Поражение от «Тосно» обострило разногласия между главным тренером «Локо» Юрием Семиным и руководством клуба во взглядах на комплектование команды. Весенние травмы Ведрана Чорлуки и Виталия Денисова сузили возможности «железнодорожников» в оборонительной линии. А в концовке матча второго тура против ЦСКА (3:1) на долгий срок
— Квалифицированных форвардов, способных открыться, придавить защитника и откликнуться на передачу, у «Локомотива» сейчас нет, — заявил «Известиям» бывший главный тренер молодежного состава «железнодорожников» Ринат Билялетдинов. — А перевести на это амплуа Джефферсона Фарфана, Алексея Миранчука или Мацея Рыбуся очень сложно. Сразу такой навык не появляется — эти способности должны быть развиты с детства. Поэтому «Локомотив» испытывает трудности на переднем крае. С контролем мяча в средней линии у клуба проблем нет. Но, когда нужно доставить его в штрафную, то успех может прийти только при удачном отскоке или рывке из глубины полузащитников. И добиться такого очень сложно, пока высока концентрация обороны соперника. Особенно, если они обороняются в 10 человек, как это делали «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Рубин» и «Тосно». Первых троих
После поражения от команды из Ленинградской области Юрий Семин вновь напомнил о необходимости усиления атакующей линии. Президент «Локо» Илья Геркус в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что работа в этом направлении ведется, но он не склонен списывать последний проигрыш на отсутствие форварда. Функционер отметил, что с командой уровня «Тосно» «Локо» должен успешно играть и нынешним составом, привлекая воспитанников из своей академии. Он призвал активнее использовать молодых игроков и посетовал на то, что клуб порой отклоняется от этого вектора развития.
— В нынешних условиях Семин выжимает максимум из имеющегося состава вопреки всему, что стряслось с командой в плане кадров, — добавил Ринат Билялетдинов. — Что касается воспитанников — в частности, нападающих Артема Галаджана и Аршака Коряна — невозможно безболезненно ввести их в основу в ходе сезона, когда от тебя требуют результата. Да, Галаджан имеет хорошую статистику в игре за «молодежку», но она не должна создавать ненужных иллюзий. По игровому времени в основе пока не могу судить об этом игроке. Можно раздать много эпитетов, но это не случай Александра Кержакова или Дмитрия Сычева, уже в юном возрасте показавших свой уровень во взрослом футболе. С Галаджаном ситуация сложнее, и для работы с ним нужно время. Есть опасность оказаться в капкане первичных впечатлений о молодом футболисте, считая, что он сразу может дать результат в основе. При этом «Локо» в начале сезона и так активно задействует Егора Баринова, Михаила Лысова и Антона Миранчука, а брат последнего Алексей уже стал одним из лидеров команды.
Неудачи «Спартака» на старте сезона привели к жесткой критике главного тренера команды Массимо Карреры, весной приведшего клуб к первому за последние 16 лет чемпионству.
— Не думаю, что в случае поражения от «Локо» руководство «Спартака» сделает кардинальные оргвыводы, — отметил Андрей Червиченко. — У Карреры в запасе еще есть матчи Лиги чемпионов. Если и там результат будет такой же, как в начале национального чемпионата, тогда Массимо, скорее всего, поедет домой.
В матче с «Локо» «Спартаку»
— Помимо проблем в нападении, у «Спартака» большие трудности в обороне, — добавил эксперт. — Во встрече с ЦСКА за всех отдувались Александр Селихов с Георгием Джикия, а остальные играли ни шатко, ни валко. Есть проблемы во всех линиях, но иногда «Спартак» может собраться и неплохо выступить. Уверен, с «Локомотивом»
В последних турах «Спартак» проиграл два принципиальных матча. В
— Селихов в дерби не допустил существенных ошибок, — продолжил Андрей Червиченко. — По первому голу к нему вообще нет вопросов. А в эпизоде со вторым удар Витиньо был очень сложным — мяч пролетел между ног защитников. Даже если бы не было рикошета, Селихов не видел момента удара. Не думаю, что вратаря в этом можно винить. На мой взгляд, Александр очень часто спасал в этом матче свою команду.
Собеседник «Известий» призвал не торопиться с возвращением в основу Реброва.
— Ребров сам себе забрасывает мячи, как в матче с «Зенитом», — подчеркнул
В течение последнего месяца в СМИ активно муссировалась информация о возможном трансфере в «Спартак» центрального защитника «Валенсии» и сборной Аргентины Эсекьеля Гарая, в 2014—2016 годах выступавшего за «Зенит». Однако в последние дни этот переход оказался на грани срыва, а генерального директора
— Думаю, между Беляевым и Гараем — как минимум Атлантический океан, — резюмировал Андрей Червиченко. — Максим — фактурный защитник. Да, он часто ошибается, но зато он наш, русский и при этом относительно молодой — есть перспективы для роста. А с Гараем вообще странная ситуация. Сначала он покидает Россию, потому что жене хочется уехать. Потом он готов вернуться, несмотря на желания супруги. А сейчас снова отказывается. Может быть, «Спартаку» поможет Беляев. Джикию же тоже сначала не воспринимали всерьез, а сегодня он самый надежный из российских защитников.
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет на стадионе «Открытие-Арена» 19 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.
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