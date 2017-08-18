«Спартак» в погоне за «Локо»

В субботу действующий чемпион России «Спартак» встретится с обладателем Кубка России «Локомотивом» в рамках 7-го тура национального первенства. Месяц назад команды уже играли между собой в матче за Суперкубок России. Тогда красно-белые одержали минимальную победу в дополнительное время (2:1). После этого подопечные Массимо Карреры выдали череду неудачных матчей, и сейчас находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» стартовал значительно лучше и пока занимает промежуточное третье место. Несмотря на домашнее поражение «железнодорожников» в матче с новичком РФПЛ «Тосно» (0:2), эксперты считают, что красно-зеленые имеют неплохие шансы на успех.

Как заявил «Известиям» экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко, «железнодорожников» могла подвести самоуверенность, появившаяся у игроков после успешного старта в РФПЛ.

— Я бы не сказал, что «Локомотив» сейчас на спаде, — сказал Андрей Червиченко. — Команда хорошо шла в первых пяти турах, но потом злую шутку с ней сыграла неизвестность «Тосно» и шапкозакидательское настроение футболистов. Такое часто бывает, когда лидер проводит встречу с аутсайдером. Думаю, «Локо» переживет эту досадную неудачу. А вот у «Спартака» действительно наметился игровой спад, и я не понимаю, за счет чего красно-белые могут улучшить свое состояние до конца недели. Ближайшее дерби проигрывать им нельзя — спартаковское руководство уже озвучило ориентиры на верхние места в РФПЛ и проигрыш будет для них сродни падению в пропасть. Поэтому матч будет интересным. Думаю, закончится он ничьей.

Поражение от «Тосно» обострило разногласия между главным тренером «Локо» Юрием Семиным и руководством клуба во взглядах на комплектование команды. Весенние травмы Ведрана Чорлуки и Виталия Денисова сузили возможности «железнодорожников» в оборонительной линии. А в концовке матча второго тура против ЦСКА (3:1) на долгий срок из-за повреждения выбыл ключевой нападающий команды Ари. Однако даже без номинального форварда «Локо» одержал две победы — над «Анжи» (1:0) и «СКА-Хабаровском» (1:0), а также добился ничьей на выезде с «Рубином» (1:1).

— Квалифицированных форвардов, способных открыться, придавить защитника и откликнуться на передачу, у «Локомотива» сейчас нет, — заявил «Известиям» бывший главный тренер молодежного состава «железнодорожников» Ринат Билялетдинов. — А перевести на это амплуа Джефферсона Фарфана, Алексея Миранчука или Мацея Рыбуся очень сложно. Сразу такой навык не появляется — эти способности должны быть развиты с детства. Поэтому «Локомотив» испытывает трудности на переднем крае. С контролем мяча в средней линии у клуба проблем нет. Но, когда нужно доставить его в штрафную, то успех может прийти только при удачном отскоке или рывке из глубины полузащитников. И добиться такого очень сложно, пока высока концентрация обороны соперника. Особенно, если они обороняются в 10 человек, как это делали «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Рубин» и «Тосно». Первых троих красно-зеленвм удалось вымотать и найти свободные зоны, а вот на «Тосно» ресурсов уже не хватило.

После поражения от команды из Ленинградской области Юрий Семин вновь напомнил о необходимости усиления атакующей линии. Президент «Локо» Илья Геркус в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что работа в этом направлении ведется, но он не склонен списывать последний проигрыш на отсутствие форварда. Функционер отметил, что с командой уровня «Тосно» «Локо» должен успешно играть и нынешним составом, привлекая воспитанников из своей академии. Он призвал активнее использовать молодых игроков и посетовал на то, что клуб порой отклоняется от этого вектора развития.

— В нынешних условиях Семин выжимает максимум из имеющегося состава вопреки всему, что стряслось с командой в плане кадров, — добавил Ринат Билялетдинов. — Что касается воспитанников — в частности, нападающих Артема Галаджана и Аршака Коряна — невозможно безболезненно ввести их в основу в ходе сезона, когда от тебя требуют результата. Да, Галаджан имеет хорошую статистику в игре за «молодежку», но она не должна создавать ненужных иллюзий. По игровому времени в основе пока не могу судить об этом игроке. Можно раздать много эпитетов, но это не случай Александра Кержакова или Дмитрия Сычева, уже в юном возрасте показавших свой уровень во взрослом футболе. С Галаджаном ситуация сложнее, и для работы с ним нужно время. Есть опасность оказаться в капкане первичных впечатлений о молодом футболисте, считая, что он сразу может дать результат в основе. При этом «Локо» в начале сезона и так активно задействует Егора Баринова, Михаила Лысова и Антона Миранчука, а брат последнего Алексей уже стал одним из лидеров команды.

Неудачи «Спартака» на старте сезона привели к жесткой критике главного тренера команды Массимо Карреры, весной приведшего клуб к первому за последние 16 лет чемпионству.

— Не думаю, что в случае поражения от «Локо» руководство «Спартака» сделает кардинальные оргвыводы, — отметил Андрей Червиченко. — У Карреры в запасе еще есть матчи Лиги чемпионов. Если и там результат будет такой же, как в начале национального чемпионата, тогда Массимо, скорее всего, поедет домой.

В матче с «Локо» «Спартаку» из-за травмы не сможет помочь форвард Зе Луиш, в последнее время являвшийся главной ударной силой красно-белых.

— Помимо проблем в нападении, у «Спартака» большие трудности в обороне, — добавил эксперт. — Во встрече с ЦСКА за всех отдувались Александр Селихов с Георгием Джикия, а остальные играли ни шатко, ни валко. Есть проблемы во всех линиях, но иногда «Спартак» может собраться и неплохо выступить. Уверен, с «Локомотивом» красно-белые сыграют на максимальной концентрации. А иногда им просто везет, что зачастую тоже становится залогом успеха.

В последних турах «Спартак» проиграл два принципиальных матча. В Санкт-Петербурге красно-белые были разгромлены «Зенитом» (1:5), после чего Каррера посадил на скамейку запасных основного вратаря Артема Реброва. Сменивший его Александр Селихов не пропустил в матче с тульским «Арсеналом» (2:0), но в дерби с ЦСКА (1:2) не совладал с дальним ударом Витиньо, из-за чего также подвергся жесткой критике.

— Селихов в дерби не допустил существенных ошибок, — продолжил Андрей Червиченко. — По первому голу к нему вообще нет вопросов. А в эпизоде со вторым удар Витиньо был очень сложным — мяч пролетел между ног защитников. Даже если бы не было рикошета, Селихов не видел момента удара. Не думаю, что вратаря в этом можно винить. На мой взгляд, Александр очень часто спасал в этом матче свою команду.

Собеседник «Известий» призвал не торопиться с возвращением в основу Реброва.

— Ребров сам себе забрасывает мячи, как в матче с «Зенитом», — подчеркнул экс-владелец «Спартака». — По сравнению с этим пропуски Селихова — просто детский лепет. Ему надо больше доверять. Тем более, Ребров — возрастной голкипер. А «Спартаку» надо на кого-то опираться в ближайшие 5−6 лет. Молодым нужно дать «обжечься», нельзя делать скоропалительных выводов после пары ошибок и не позволять человеку реабилитироваться. А то у нас любимое дело — полоскать молодежь при первых же неудачах, а ветеранам прощать все.

В течение последнего месяца в СМИ активно муссировалась информация о возможном трансфере в «Спартак» центрального защитника «Валенсии» и сборной Аргентины Эсекьеля Гарая, в 2014—2016 годах выступавшего за «Зенит». Однако в последние дни этот переход оказался на грани срыва, а генерального директора красно-белых Сергея Родионова заметили в Туле на матче «Арсенал» — «Урал» (2:2). По данным «Спорт-Экспресса», он приехал просматривать центрального защитника туляков Максима Беляева.

— Думаю, между Беляевым и Гараем — как минимум Атлантический океан, — резюмировал Андрей Червиченко. — Максим — фактурный защитник. Да, он часто ошибается, но зато он наш, русский и при этом относительно молодой — есть перспективы для роста. А с Гараем вообще странная ситуация. Сначала он покидает Россию, потому что жене хочется уехать. Потом он готов вернуться, несмотря на желания супруги. А сейчас снова отказывается. Может быть, «Спартаку» поможет Беляев. Джикию же тоже сначала не воспринимали всерьез, а сегодня он самый надежный из российских защитников.

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет на стадионе «Открытие-Арена» 19 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.