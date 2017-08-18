Юрченко: Отказался от варианта с ЦСКА, чтобы не сидеть в запасе

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Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области можно назвать одним из самых ярких дебютантов российской премьер-лиги (РФПЛ) за последние несколько лет. Команда, возглавляемая именитым в прошлом футболистом Дмитрием Парфеновым, хоть и не выигрывает в каждом матче, но показывает довольно неплохую игру и имеет все перспективы надолго закрепиться в высшем эшелоне отечественного футбола. В последнем туре РФПЛ «Тосно» одержал неожиданную победу над одним из лидеров чемпионата — московским «Локомотивом» (2:0). После игры «Известия» пообщались с одним из главных героев этого матча Давидом Юрченко, который пополнил состав «Тосно» летом этого года. 31-летний голкипер рассказал о дебюте своей команды в РФПЛ, мечте попасть в сборную России и причинах отказа от перехода в ЦСКА.

— Никто не ожидал, что «Тосно» удастся обыграть «Локомотив», идущий в группе лидеров чемпионата…

— Футбол тем и интересен. Для нас «железнодорожники» — обычный соперник. И игра против них — очередной рядовой матч. «Локомотив», ЦСКА или «Зенит» — не важно, против кого выходить на поле. Хочется побеждать в каждом матче. В минувшем туре нам это удалось.

— У «Тосно» довольно непростой календарь — несколько сильных соперников подряд. Вам проще сразу «отстреляться», а уже потом играть с равными себе?

— Для нас нет разницы. Сильные соперники или аутсайдеры — всё равно это в первую очередь люди. От ошибок никто не застрахован, и играть можно со всеми. Делать акцент на лидерах неправильно, потому что всё только в наших руках, ногах и голове. Всё зависит от психологии: как мы сами подойдем к сопернику, так и пройдет игра.

— Вы уже сыграли с командами, которые являются претендентами на золото — ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом». Кто из них выглядит сильнее?

— Мы еще не играли со «Спартаком», поэтому говорить рано. Тем более сезон только начался — впереди 24 игры. Сейчас прочить чемпионство или записывать кого-то в аутсайдеры не очень правильно. В плане игровых и командных действий пока на фоне остальных выделяется «Зенит». Они мобильнее и интереснее в этом плане, но, повторюсь, чемпионат только начался и еще многое может поменяться.

— Думаете, «Спартак» сможет ввязаться в борьбу за золото, несмотря на неудачный старт?

— У любой команды бывают спады и подъемы. Мы не роботы, стабильно выдавать результат на длинных игровых отрезках тяжело. Не все могут держаться на одном уровне. Это тяжело и физически, и психологически. Думаю, «Спартак» сейчас стабилизируется и наберет неплохой ход. У всех бывают неудачи.

— Вы долгое время находились в молодежной команде «Локомотива». Вспоминаете об этом периоде вашей карьеры?

— Это детство, юношество, становление в футболе. «Локомотив» для меня как родной дом. Я провел очень много времени в Черкизове, стадион строили на моих глазах. Я был одним из первых, кто оказался на футбольном поле новой арены. В том же году «Локо» впервые стал чемпионом России (2002 год. — «Известия»), поэтому, конечно, там я чувствую тепло, комфорт. Это место всегда вызывает у меня приятные чувства и улыбку.

— В игре «Локомотив» — «Тосно» болельщики «железнодорожников» кричали в ваш адрес неприятные вещи. Обратили на это внимание?

— Конечно. Как можно такое не заметить?

— Многие футболисты утверждают, что во время матча они абстрагируются от всего…

— Абстрагироваться от всего невозможно. Мы слышим, что говорят фанаты. В этот момент я показал большой палец трибунам и даже похлопал им. Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия.

— После матча встречали болельщиков «Локомотива»? Как они реагировали на вас?

— В том же ключе. Я довольно спокойно объяснил, глядя им в глаза: «Думай, что говоришь. Во-первых, здесь дети. Во-вторых, то, что ты делаешь, как человека тебя не красит». Это показывает уровень воспитания. Я считаю, нужно уметь проигрывать. Неважно, сильный соперник или нет. Нужно иметь уважение к себе и оппоненту, быть сильным. Мужчине свойственно быть лидером, а тут человек показывает свою слабость. Что поделать, все люди разные. На это обижаться не стоит.

— Болельщики «Локо» были недовольны, что вы тянули время в концовке матча. Как сами относитесь к этой футбольной хитрости?

— Так делают все команды и в России, и в Европе. Все это понимают. Сейчас у нас насыщенный график: через три дня четвертая игра за такой короткий промежуток времени. Понимаю, ребятам не только физически, но и психологически тяжело бегать 90 минут. Если позволяла ситуация и мы вели в счете, я осознанно давал чуть большую паузу партнерам по команде, чтобы они отдохнули. Ведя в счете, отбиваться от атак соперника тяжело. Я делал это обоснованно и порой даже слишком тянул время, но — ради команды.

— Вы человек опытный, а ваша команда — дебютант. За счет чего «Тосно», в составе которого много молодых ребят, удается уверено выступать в РФПЛ?

— В первую очередь за счет желания. У команды горят глаза, все голодные до побед. Уверен, что этот запал останется у каждого из нас до конца сезона. Ребята хотят играть и побеждать. Мы теперь в премьер-лиге, и каждый хочет доказать себе и окружающим, что достоин выступать в высшем дивизионе.

— Уверенность, что «Тосно» останется в элите, у вас есть?

— Мы не можем знать, что будет завтра. Мы этого хотим и стремимся к этому, а что будет, узнаем в конце сезона.

— «Голодным» игроком можно назвать Антона Заболотного, которого сейчас выделяют многие. Перед сезоном он сказал, что его цель — едва ли не в АПЛ попасть. Он шутит или у него действительно такая задача?

— Антона я знаю давно. Мы с ним познакомились еще в Астрахани в 2010 году, когда он приезжал в «Волгарь» в аренду из ЦСКА. Я очень хорошо знаю и его, и его семью. Антон человек достаточно амбициозный, максималист, хочет играть как можно лучше, забивать как можно больше голов. В то же время он очень спокойный, вежливый, культурный. Желание отличаться голами в каждой игре и подняться как можно выше в таблице понятно, а оказаться в АПЛ, думаю, мечта любого футболиста, потому что англичане — основатели и законодатели футбола. Это одна из сильнейших лиг, где хотел бы поиграть каждый.

— А у вас есть мечта?

— Наверное, вы мою мечту знаете — она такая же, как, наверное, у всех на земле: чтобы все были здоровы, счастливы и богаты, в частности, наши семьи. Что касается футбола, это желание играть за сборную. Также моя мечта — играть в каждом матче и проявлять себя по максимуму, чтобы моя команда выигрывала.

— У вас не появилось желания выступать за сборную Армении, которая сейчас проявляет к вам активный интерес?

— Одно дело наши желания, и другое дело — тренеры и руководство клуба. У них может быть иная точка зрения. Может, их не устроит, что у них будет игрок-легионер, тем более на вратарской позиции. Рассуждать можно долго, но в РФПЛ я буду считаться легионером, если попаду в сборную Армении.

— Во время перехода в «Тосно» обсуждалось, что вы останетесь россиянином?

— Конечно, потому что клубу нужен именно российский вратарь.

— Ближайший матч сборная России проведет с московским «Динамо». Главный тренер Станислав Черчесов планирует наигрывать тех, кого он обычно не вызывал в состав национальной команды. Надеетесь увидеть свою фамилию в этом списке?

— Не скажу, что горю желанием. Я знаю себя, свою команду и свои силы. Если вызовут, буду, конечно, очень рад. Если не вызовут, будем работать дальше, не опуская головы.

— Можно сказать, что вариант со сборной Армении окончательно отпал?

— Со мной из сборной Армении никто на связь не выходил. Были телефонные сообщения с предложением приехать для переговоров. Но как я могу поехать куда-то, не зная, зачем это нужно? Конкретного разговора со мной не было, ни с кем лично не встречался.

— Почему вы выбрали «Тосно», а не остались в «Анжи»?

— В «Анжи» моя ситуация была непонятной. Это вопрос к руководителям клуба и уже ушедшему тренерскому штабу — это была их позиция в первую очередь. «Тосно» — клуб амбициозный, молодой, с перспективой. Меня заинтересовало, что они на меня рассчитывают и рассчитывали как на основного вратаря. Мне хочется играть и доказывать дальше, что я полноценный футболист с большим потенциалом, который я еще могу раскрыть. Тем более сейчас я живу в Москве. Желание работать ближе к дому, семье, родителям тоже повлияло на выбор.

— «Тосно» тренируется в Москве?

— Мы будем базироваться в столице до игры «Рубином». Потом будет пауза в чемпионате и сборы снова будут проходить в Москве.

— Почему было принято такое решение?

— Об этом лучше спросить у руководителей и тренерского штаба. Это их компетенция. Для нас это здорово, потому что будем ближе к дому, чаще видеть семью.

— Вы удивлены, что Александр Григорян, с которым вы работали в «Анжи», так быстро покинул свой пост?

— Честно говоря, не удивлен.

— Почему?

— Есть клубная этика и говорить об этом, не дождавшись ответа от руководителя «Анжи» и тренерского штаба, некрасиво. У команды не было прогресса, не набирали очки. Это обоснованно, потому что для любого клуба это первостепенный и самый важный показатель. Нет очков — нет побед.

— Григорян был самым необычным тренером, с которым вам приходилось работать?

— Думаю, по тому, что вы видите, всем всё понятно. Все люди разумные, всё понимают. Он человек нестандартный. Большего говорить о нем я не считаю нужным.

— В этот трансферный период у вас были предложения, помимо «Тосно»?

— Были, но о них говорить нет смысла, потому что сейчас я в «Тосно» и этому рад. Всё хорошо.

— Есть информация, что этим летом вами интересовался ЦСКА, который искал замену Сергею Чепчугову, но вы отказались сидеть на лавке и быть вторым вратарем…

— Была такая ситуация. Для меня первостепенно — играть. Я люблю играть. Пока у меня есть здоровье и возможность, я буду это делать.

— Но ЦСКА — это Лига чемпионов и борьба за титулы…

— Если бы ЦСКА хотели меня заполучить, думаю, нашли бы точки соприкосновения и мы в итоге пришли бы к общему знаменателю. Но это был поверхностный разговор. Я сообщил свою позицию, они меня услышали. На этом всё закончилось.

— В любой команде вы практически сразу получали капитанскую повязку. Как получается, что вас так быстро признают?

— Всё зависит от человека. Какой человек, так к нему и относятся. Для меня все люди одинаковы, все равны — мы все из одной плоти. Главное — воспитание и культура общения друг с другом. Мы должны учитывать мнение друг друга, относиться ко всем уважительно. Если человек неправ, нужно выслушать его позицию, понять, а потом обсудить в спокойном тоне. Это большая честь и ответственность — с капитанской повязкой на руке вести команду вперед и быть лидером. Я с детства привык добиваться всего сам. Мне никогда никто не помогал, за меня не играл. Меня поддерживает моя семья — родители и брат. Наставляют, дают советы. Наверное, им я в первую очередь обязан своим воспитанием.

— Что можете сказать о работе с наставником «Тосно» Дмитрием Парфеновым?

— В первую очередь, это легендарный футболист. Это отмечают все, кто с ним работает на поле. Он спокойный, уравновешенный, культурный человек, который всегда может объяснить игроку, что от него требуется. Конечно, он еще учится, как и все мы. Большой плюс, когда люди прогрессируют, не останавливаются на достигнутом и идут вперед. Это здорово, его пример подстегивает нас.

— Парфенов в бытность футболистом славился игрой в обороне, а его ассистент в «Тосно» Владимир Бесчастных был легендарным нападающим. У них есть разделение?

— Они работают в тандеме, согласовывают действия друг с другом и работают наравне. Нет такого, что Владимир отвечает за нападение или защиту. У нас всё равноценно, мы делаем общее дело. У них есть помощники, которые занимаются и вратарями, и обороной, и стандартами. У нас большая база тренерского состава плюс игроки. Все хотят развиваться, слушают с открытым ртом всё, что им говорят.

— В «Крыльях Советов» вам приходилось работать с Леонидом Слуцким. Вас удивило, что сейчас этот тренер уехал в Англию?

— Не удивлен, потому что Леонид Викторович этого достоин. Это тренер и человек с большой буквы, очень грамотный специалист. Желаю ему всяческих успехов на этом поприще, в том числе в Англии. Я очень рад, что он идет вперед. Это очень здорово.

— Вам как человеку с армянскими корнями приятно, что в России создан клуб «Арарат»? Какими вы видите перспективы этой команды?