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18 августа 2017, 0:36 | Футбол: Премьер-лига | Известия

Юрченко: Отказался от варианта с ЦСКА, чтобы не сидеть в запасе

Голкипер «Тосно» — о дебюте команды в премьер-лиге, мечте попасть в сборную России и причинах отказа от перехода в стан вице-чемпионов страны.

Голкипер <span class=error>Тосно</span> — о дебюте команды в <nobr>премьер-лиге</nobr> мечте попасть в сборную России и причинах отказа от перехода в стан <nobr>вице-чемпионов</nobr> страны. Увеличить
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Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области можно назвать одним из самых ярких дебютантов российской премьер-лиги (РФПЛ) за последние несколько лет. Команда, возглавляемая именитым в прошлом футболистом Дмитрием Парфеновым, хоть и не выигрывает в каждом матче, но показывает довольно неплохую игру и имеет все перспективы надолго закрепиться в высшем эшелоне отечественного футбола. В последнем туре РФПЛ «Тосно» одержал неожиданную победу над одним из лидеров чемпионата — московским «Локомотивом» (2:0). После игры «Известия» пообщались с одним из главных героев этого матча Давидом Юрченко, который пополнил состав «Тосно» летом этого года. 31-летний голкипер рассказал о дебюте своей команды в РФПЛ, мечте попасть в сборную России и причинах отказа от перехода в ЦСКА.

— Никто не ожидал, что «Тосно» удастся обыграть «Локомотив», идущий в группе лидеров чемпионата…

— Футбол тем и интересен. Для нас «железнодорожники» — обычный соперник. И игра против них — очередной рядовой матч. «Локомотив», ЦСКА или «Зенит» — не важно, против кого выходить на поле. Хочется побеждать в каждом матче. В минувшем туре нам это удалось.

— У «Тосно» довольно непростой календарь — несколько сильных соперников подряд. Вам проще сразу «отстреляться», а уже потом играть с равными себе?

— Для нас нет разницы. Сильные соперники или аутсайдеры — всё равно это в первую очередь люди. От ошибок никто не застрахован, и играть можно со всеми. Делать акцент на лидерах неправильно, потому что всё только в наших руках, ногах и голове. Всё зависит от психологии: как мы сами подойдем к сопернику, так и пройдет игра.

— Вы уже сыграли с командами, которые являются претендентами на золото — ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом». Кто из них выглядит сильнее?

— Мы еще не играли со «Спартаком», поэтому говорить рано. Тем более сезон только начался — впереди 24 игры. Сейчас прочить чемпионство или записывать кого-то в аутсайдеры не очень правильно. В плане игровых и командных действий пока на фоне остальных выделяется «Зенит». Они мобильнее и интереснее в этом плане, но, повторюсь, чемпионат только начался и еще многое может поменяться.

— Думаете, «Спартак» сможет ввязаться в борьбу за золото, несмотря на неудачный старт?

— У любой команды бывают спады и подъемы. Мы не роботы, стабильно выдавать результат на длинных игровых отрезках тяжело. Не все могут держаться на одном уровне. Это тяжело и физически, и психологически. Думаю, «Спартак» сейчас стабилизируется и наберет неплохой ход. У всех бывают неудачи.

— Вы долгое время находились в молодежной команде «Локомотива». Вспоминаете об этом периоде вашей карьеры?

— Это детство, юношество, становление в футболе. «Локомотив» для меня как родной дом. Я провел очень много времени в Черкизове, стадион строили на моих глазах. Я был одним из первых, кто оказался на футбольном поле новой арены. В том же году «Локо» впервые стал чемпионом России (2002 год. — «Известия»), поэтому, конечно, там я чувствую тепло, комфорт. Это место всегда вызывает у меня приятные чувства и улыбку.

— В игре «Локомотив» — «Тосно» болельщики «железнодорожников» кричали в ваш адрес неприятные вещи. Обратили на это внимание?

— Конечно. Как можно такое не заметить?

— Многие футболисты утверждают, что во время матча они абстрагируются от всего…

— Абстрагироваться от всего невозможно. Мы слышим, что говорят фанаты. В этот момент я показал большой палец трибунам и даже похлопал им. Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия.

— После матча встречали болельщиков «Локомотива»? Как они реагировали на вас?

— В том же ключе. Я довольно спокойно объяснил, глядя им в глаза: «Думай, что говоришь. Во-первых, здесь дети. Во-вторых, то, что ты делаешь, как человека тебя не красит». Это показывает уровень воспитания. Я считаю, нужно уметь проигрывать. Неважно, сильный соперник или нет. Нужно иметь уважение к себе и оппоненту, быть сильным. Мужчине свойственно быть лидером, а тут человек показывает свою слабость. Что поделать, все люди разные. На это обижаться не стоит.

— Болельщики «Локо» были недовольны, что вы тянули время в концовке матча. Как сами относитесь к этой футбольной хитрости?

— Так делают все команды и в России, и в Европе. Все это понимают. Сейчас у нас насыщенный график: через три дня четвертая игра за такой короткий промежуток времени. Понимаю, ребятам не только физически, но и психологически тяжело бегать 90 минут. Если позволяла ситуация и мы вели в счете, я осознанно давал чуть большую паузу партнерам по команде, чтобы они отдохнули. Ведя в счете, отбиваться от атак соперника тяжело. Я делал это обоснованно и порой даже слишком тянул время, но — ради команды.

— Вы человек опытный, а ваша команда — дебютант. За счет чего «Тосно», в составе которого много молодых ребят, удается уверено выступать в РФПЛ?

— В первую очередь за счет желания. У команды горят глаза, все голодные до побед. Уверен, что этот запал останется у каждого из нас до конца сезона. Ребята хотят играть и побеждать. Мы теперь в премьер-лиге, и каждый хочет доказать себе и окружающим, что достоин выступать в высшем дивизионе.

— Уверенность, что «Тосно» останется в элите, у вас есть?

— Мы не можем знать, что будет завтра. Мы этого хотим и стремимся к этому, а что будет, узнаем в конце сезона.

— «Голодным» игроком можно назвать Антона Заболотного, которого сейчас выделяют многие. Перед сезоном он сказал, что его цель — едва ли не в АПЛ попасть. Он шутит или у него действительно такая задача?

— Антона я знаю давно. Мы с ним познакомились еще в Астрахани в 2010 году, когда он приезжал в «Волгарь» в аренду из ЦСКА. Я очень хорошо знаю и его, и его семью. Антон человек достаточно амбициозный, максималист, хочет играть как можно лучше, забивать как можно больше голов. В то же время он очень спокойный, вежливый, культурный. Желание отличаться голами в каждой игре и подняться как можно выше в таблице понятно, а оказаться в АПЛ, думаю, мечта любого футболиста, потому что англичане — основатели и законодатели футбола. Это одна из сильнейших лиг, где хотел бы поиграть каждый.

— А у вас есть мечта?

— Наверное, вы мою мечту знаете — она такая же, как, наверное, у всех на земле: чтобы все были здоровы, счастливы и богаты, в частности, наши семьи. Что касается футбола, это желание играть за сборную. Также моя мечта — играть в каждом матче и проявлять себя по максимуму, чтобы моя команда выигрывала.

— У вас не появилось желания выступать за сборную Армении, которая сейчас проявляет к вам активный интерес?

— Одно дело наши желания, и другое дело — тренеры и руководство клуба. У них может быть иная точка зрения. Может, их не устроит, что у них будет игрок-легионер, тем более на вратарской позиции. Рассуждать можно долго, но в РФПЛ я буду считаться легионером, если попаду в сборную Армении.

— Во время перехода в «Тосно» обсуждалось, что вы останетесь россиянином?

— Конечно, потому что клубу нужен именно российский вратарь.

— Ближайший матч сборная России проведет с московским «Динамо». Главный тренер Станислав Черчесов планирует наигрывать тех, кого он обычно не вызывал в состав национальной команды. Надеетесь увидеть свою фамилию в этом списке?

— Не скажу, что горю желанием. Я знаю себя, свою команду и свои силы. Если вызовут, буду, конечно, очень рад. Если не вызовут, будем работать дальше, не опуская головы.

— Можно сказать, что вариант со сборной Армении окончательно отпал?

— Со мной из сборной Армении никто на связь не выходил. Были телефонные сообщения с предложением приехать для переговоров. Но как я могу поехать куда-то, не зная, зачем это нужно? Конкретного разговора со мной не было, ни с кем лично не встречался.

— Почему вы выбрали «Тосно», а не остались в «Анжи»?

— В «Анжи» моя ситуация была непонятной. Это вопрос к руководителям клуба и уже ушедшему тренерскому штабу — это была их позиция в первую очередь. «Тосно» — клуб амбициозный, молодой, с перспективой. Меня заинтересовало, что они на меня рассчитывают и рассчитывали как на основного вратаря. Мне хочется играть и доказывать дальше, что я полноценный футболист с большим потенциалом, который я еще могу раскрыть. Тем более сейчас я живу в Москве. Желание работать ближе к дому, семье, родителям тоже повлияло на выбор.

— «Тосно» тренируется в Москве?

— Мы будем базироваться в столице до игры «Рубином». Потом будет пауза в чемпионате и сборы снова будут проходить в Москве.

— Почему было принято такое решение?

— Об этом лучше спросить у руководителей и тренерского штаба. Это их компетенция. Для нас это здорово, потому что будем ближе к дому, чаще видеть семью.

— Вы удивлены, что Александр Григорян, с которым вы работали в «Анжи», так быстро покинул свой пост?

— Честно говоря, не удивлен.

— Почему?

— Есть клубная этика и говорить об этом, не дождавшись ответа от руководителя «Анжи» и тренерского штаба, некрасиво. У команды не было прогресса, не набирали очки. Это обоснованно, потому что для любого клуба это первостепенный и самый важный показатель. Нет очков — нет побед.

— Григорян был самым необычным тренером, с которым вам приходилось работать?

— Думаю, по тому, что вы видите, всем всё понятно. Все люди разумные, всё понимают. Он человек нестандартный. Большего говорить о нем я не считаю нужным.

— В этот трансферный период у вас были предложения, помимо «Тосно»?

— Были, но о них говорить нет смысла, потому что сейчас я в «Тосно» и этому рад. Всё хорошо.

— Есть информация, что этим летом вами интересовался ЦСКА, который искал замену Сергею Чепчугову, но вы отказались сидеть на лавке и быть вторым вратарем…

— Была такая ситуация. Для меня первостепенно — играть. Я люблю играть. Пока у меня есть здоровье и возможность, я буду это делать.

— Но ЦСКА — это Лига чемпионов и борьба за титулы…

— Если бы ЦСКА хотели меня заполучить, думаю, нашли бы точки соприкосновения и мы в итоге пришли бы к общему знаменателю. Но это был поверхностный разговор. Я сообщил свою позицию, они меня услышали. На этом всё закончилось.

— В любой команде вы практически сразу получали капитанскую повязку. Как получается, что вас так быстро признают?

— Всё зависит от человека. Какой человек, так к нему и относятся. Для меня все люди одинаковы, все равны — мы все из одной плоти. Главное — воспитание и культура общения друг с другом. Мы должны учитывать мнение друг друга, относиться ко всем уважительно. Если человек неправ, нужно выслушать его позицию, понять, а потом обсудить в спокойном тоне. Это большая честь и ответственность — с капитанской повязкой на руке вести команду вперед и быть лидером. Я с детства привык добиваться всего сам. Мне никогда никто не помогал, за меня не играл. Меня поддерживает моя семья — родители и брат. Наставляют, дают советы. Наверное, им я в первую очередь обязан своим воспитанием.

— Что можете сказать о работе с наставником «Тосно» Дмитрием Парфеновым?

— В первую очередь, это легендарный футболист. Это отмечают все, кто с ним работает на поле. Он спокойный, уравновешенный, культурный человек, который всегда может объяснить игроку, что от него требуется. Конечно, он еще учится, как и все мы. Большой плюс, когда люди прогрессируют, не останавливаются на достигнутом и идут вперед. Это здорово, его пример подстегивает нас.

— Парфенов в бытность футболистом славился игрой в обороне, а его ассистент в «Тосно» Владимир Бесчастных был легендарным нападающим. У них есть разделение?

— Они работают в тандеме, согласовывают действия друг с другом и работают наравне. Нет такого, что Владимир отвечает за нападение или защиту. У нас всё равноценно, мы делаем общее дело. У них есть помощники, которые занимаются и вратарями, и обороной, и стандартами. У нас большая база тренерского состава плюс игроки. Все хотят развиваться, слушают с открытым ртом всё, что им говорят.

— В «Крыльях Советов» вам приходилось работать с Леонидом Слуцким. Вас удивило, что сейчас этот тренер уехал в Англию?

— Не удивлен, потому что Леонид Викторович этого достоин. Это тренер и человек с большой буквы, очень грамотный специалист. Желаю ему всяческих успехов на этом поприще, в том числе в Англии. Я очень рад, что он идет вперед. Это очень здорово.

— Вам как человеку с армянскими корнями приятно, что в России создан клуб «Арарат»? Какими вы видите перспективы этой команды?

— Слишком громко сказано про корни и меня (смеется). Если посмотреть на мою фамилию, то вообще не скажешь, что во мне есть что-то армянское. Но у меня действительно есть корни из этой страны — по линии мамы. Что же касается самого клуба, то он, как я вижу, молодой и амбициозный. Конечно, желаю всяческих успехов. Рад такому названию, потому что это твердое, громкое и большое имя. Уверен, «Арарат» будет прогрессировать и, надеюсь, поднимется как можно выше.

13.08.2017 17:30 Зрители 8009 основной раунд: 6-й тур РЖД Арена
Локомотив М 0:2 Тосно
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
28 Евгений Чернов (А. Заболотный) 51′
17 Антон Заболотный (Р. Дугалич) 90+5′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
37′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
89′ Владислав Игнатьев 20
Аршак Корян 13
81′ Антон Миранчук 60
Артем Галаджан 57
45′ Алан Касаев 11
Тарас Михалик 17
16 Давид Юрченко 90+4′
21 Вагиз Галиулин
28 Евгений Чернов
13 Виталий Шахов 34′
26 Раде Дугалич 86′
15 Нуну Роша
17 Антон Заболотный
14 Александр Карницкий
10 Георгий Мелкадзе 84′ 38′
23 Александр Трошечкин
20 Евгений II Марков 55′
22 Резиуан Мирзов
9 Рустем Мухаметшин (к) 74′
91 Ян Казаев
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 2
20 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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