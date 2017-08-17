Фернандо просится на лавку. Как «Спартак» готовится к «Локомотиву»

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«СПАРТАК» НА ЕВРОПЕЙСКИХ РЕЛЬСАХ

«Спартаку» надо отдать должное. В том, что касается работы с прессой, клуб пошел по европейскому пути. Это довольно редкая история, когда российская команда с большими амбициями, обнаружив себя на девятом месте в турнирной таблице, не застегивается на все пуговицы, а приглашает журналистов на базу, открывает часть тренировочного занятия, а потом собирает пресс-конференцию, в которой участвуют главный тренер и один из ведущих игроков команды.

И, надо сказать, это разумный подход. После чувствительных поражений от «Зенита» и ЦСКА у болельщиков могли возникнуть опасения, что командой овладеют упаднические настроения, Массимо Каррера на нервах разругается с лидерами и далее по списку стандартных вещей, которые ведут к апокалипсису.

В реальности же на такой расклад нет ни малейшего намека. Напротив, «Спартак» перед субботней игрой с «Локомотивом» выглядит местами чересчур расслабленно. Как резинка на тренировочных шортах Луиса Адриано. Универсальные для футбольных команд шутеечки-подколочки на разминке, игра «на олЕ» в квадрате и очень спокойное поведение тренеров во время занятия. Будни чемпионов, которые находятся под всеобщим давлением, представляются совсем не так.

СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ ВРАТАРИ

Самыми сосредоточенными и собранными на тренировочном поле в Тарасовке выглядели вратари. Александр Селихов и Артем Ребров ответственно отрабатывали игру на выходах. Их тренер Джанлука Риомми разнообразил направление верховых передач, хитро подкручивая мяч, но оба голкипера не допускали ошибок. Наблюдая за занятием, разницу между Ребровым и Селиховым непрофессионал может уловить, разве что, на каком-то чисто интуитивном уровне. Да что говорить, сам Массимо Каррера пока еще не определился с первым номером на матч против «Локомотива».

Некоторые болельщики «Спартака» долго ждали, когда свой шанс получит Селихов, но, дождавшись, кажется, не очень рады. В эпизоде с голом Витиньо он действительно сыграл не лучшим образом, но защитников красно-белых в этом эпизоде можно смело причислять к соучастникам преступления. Да и не стоит забывать, что за все время в премьер-лиге Селихов допустил считанное количество ошибок. С точки зрения психологической устойчивости он своего напарника совершенно точно превосходит.

БРАЗИЛЬСКАЯ ПАРОЧКА

Единственный негативный момент, который бросился в глаза за время открытой части тренировки, — это довольно прохладное отношение к работе двух бразильцев — Адриано и Фернандо. Разминку они проводили очень расслабленно, разбавляя упражнения непринужденной болтовней на португальском. После этого удивляться постоянными мышечным травмам у одного и слабым функциональным состоянием другого не приходится.

Собственно, по форме Фернандо жестко проехался на пресс-конференции Каррера, заявив, что бразилец не на сто процентов отдавался игре в матче с ЦСКА. Любой российский специалист в такой ситуации попытался бы «пролечить» игрока скамейкой, но есть ощущение, что тренер красно-белых будет до последнего надеяться на профессионализм игрока.

Некая отстраненность Карреры, которая бросается в глаза во время тренировочных занятий, — продолжение истории про европейский подход. Всю «полевую» работу выполняют помощники, главный тренер смотрит, анализирует и обобщает информацию. Из этого рождается план на игру и установка.

НУТРИЦИОНИСТ, А НЕ ДИЕТОЛОГ

На пресс-конференции Массимо вполне прогнозируемо никаких секретов по этой части не раскрыл. Он видел игру «Локомотива» против «Тосно» и знает, что характер игры «железнодорожников» претерпел изменения по сравнению с очной встречей за Суперкубок. Каррера знает, что команда Юрия Семина провела последние игры без нападающего, но должен держать в уме возможное появление Джефферсона Фарфана — в пресс-службе «Локомотива» уже проговорились на тему того, что к субботе он будет готов.

Зато тренер красно-белых не на шутку завелся, услышав вопрос про диетолога. Журналистам пришлось выслушать целую лекцию о том, чем нитриционист отличается от диетолога, кто именно работает в штабе «Спартака» и для чего он нужен. А также подчеркнул, что не может контролировать рацион футболистов за пределами базы, но надеется на их профессионализм. Что-то мне подсказывает, что некоторые игроки красно-белых, покушав «правильную пищу», выезжая за ворота Тарасовки, едут догоняться в бургерную Тимати.