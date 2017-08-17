Фернандо просится на лавку. Как «Спартак» готовится к «Локомотиву»
Корреспондент «Советского спорта» передает атмосферу Тарасовки, где «Спартак» продолжает подготовку к субботней игре с «Локомотивом».
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«СПАРТАК» НА ЕВРОПЕЙСКИХ РЕЛЬСАХ
«Спартаку» надо отдать должное. В том, что касается работы с прессой, клуб пошел по европейскому пути. Это довольно редкая история, когда российская команда с большими амбициями, обнаружив себя на девятом месте в турнирной таблице, не застегивается на все пуговицы, а приглашает журналистов на базу, открывает часть тренировочного занятия, а потом собирает
И, надо сказать, это разумный подход. После чувствительных поражений от «Зенита» и ЦСКА у болельщиков могли возникнуть опасения, что командой овладеют упаднические настроения, Массимо Каррера на нервах разругается с лидерами и далее по списку стандартных вещей, которые ведут к апокалипсису.
В реальности же на такой расклад нет ни малейшего намека. Напротив, «Спартак» перед субботней игрой с «Локомотивом» выглядит местами чересчур расслабленно. Как резинка на тренировочных шортах Луиса Адриано. Универсальные для футбольных команд
СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ ВРАТАРИ
Самыми сосредоточенными и собранными на тренировочном поле в Тарасовке выглядели вратари. Александр Селихов и Артем Ребров ответственно отрабатывали игру на выходах. Их тренер Джанлука Риомми разнообразил направление верховых передач, хитро подкручивая мяч, но оба голкипера не допускали ошибок. Наблюдая за занятием, разницу между Ребровым и Селиховым непрофессионал может уловить, разве что, на
Некоторые болельщики «Спартака» долго ждали, когда свой шанс получит Селихов, но, дождавшись, кажется, не очень рады. В эпизоде с голом Витиньо он действительно сыграл не лучшим образом, но защитников
БРАЗИЛЬСКАЯ ПАРОЧКА
Единственный негативный момент, который бросился в глаза за время открытой части тренировки, — это довольно прохладное отношение к работе двух бразильцев — Адриано и Фернандо. Разминку они проводили очень расслабленно, разбавляя упражнения непринужденной болтовней на португальском. После этого удивляться постоянными мышечным травмам у одного и слабым функциональным состоянием другого не приходится.
Собственно, по форме Фернандо жестко проехался на
Некая отстраненность Карреры, которая бросается в глаза во время тренировочных занятий, — продолжение истории про европейский подход. Всю «полевую» работу выполняют помощники, главный тренер смотрит, анализирует и обобщает информацию. Из этого рождается план на игру и установка.
НУТРИЦИОНИСТ, А НЕ ДИЕТОЛОГ
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Зато тренер
Но самое важное для болельщиков «Спартака» прозвучало в середине
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