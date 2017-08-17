Неправильно будет сказать, что игра в фактической — юридической просто не существует — столице Швейцарии обнажила проблемы ЦСКА в атаке. Они обнаружились ещё с год назад, после сверхуспешной с экономической точки зрения продажи Мусы в «Лестер», и с тех пор носили перманентный характер — просто проявлялись когда более, когда менее зримо. После весеннего всплеска молодого Чалова заочные призывы публики к руководству клуба «купить нападающего» поутихли, но на старте нового сезона зазвучали с новой силой. И есть отчего: во второй половине лета штатные форварды команды со своими прямыми обязанностями справляются — как бы помягче выразиться — неважно.



Витиньо пока забивает исключительно в дерби — гол «Локомотиву», гол — «Спартаку». В активе Оланаре — мяч в ворота новичка Премьер-Лиги. У молодых Чалова и Жамалетдинова — пусто. К последнему меньше всех претензий — за два выхода на замену чуть больше чем на полчаса в общей сложности особо не разгуляешься. С партнёров Тимура по передней линии спрос более серьёзный. Три гола за 24 появления на поле (на троих) — результат для любой атаки слабенький, а для вице-чемпионской — тем более.

Характерной в этом смысле была третья замена Виктора Гончаренко в Берне: в концовке он вынужден был снять с игры Оланаре, незадолго до этого отправленного на поле. Призванный усилить игру, нигериец её, наоборот, ослабил, что автоматически привело к увеличению нагрузки на возрастную оборону красно-синих. Хорошо, ветераны свою работу выполнили безупречно — в значительной степени на их натруженных плечах ЦСКА вытащил игру на «Стад де Суисс». И отдельное спасибо бедолаге Нуху — за драгоценный автогол. Ответственности с нападающих это не снимает, глобально ситуации не меняет.

Главный тренер «армейцев» ещё в начале года предвидел проблемы в наступлении. Предупреждал: доморощенная молодёжь, какой бы даровитой и трудолюбивой она ни была, пока объективно не готова к лидерской ноше. На фоне голов Чалова и успешного финиша «перестроечного» для ЦСКА сезона это предостережение, возможно, прозвучало не так убедительно, как могло бы. Однако старт нового сезона подтвердил правоту Гончаренко. Нет, Чалов не снизил к себе требовательности — иначе просто перестал бы проходить в стартовый состав. Но если в первой половине года он в полной мере использовал эффект неожиданности (и, чего греха таить, определённой снисходительности со стороны матёрых дядек-защитников), то теперь воспринимается соперниками совершенно иначе. И опекается соответственно строже.

Груз ответственности порождает скованность, боязнь ошибиться — подспудное упрощение игры. Того нахальства, куража апрельско-майского Фёдору сейчас не хватает. Возможно, с обрывом безголевой серии всё вернётся, но решать задачи тренеру нужно сегодня. Спустя месяц после начала сезона стало очевидно примерно всем: имеющегося комплекта исполнителей для успешного продвижения по трём турнирным дорогам может и не хватить. И это ещё Лига чемпионов не началась — настоящая, с безжалостными грандами. Поэтому Виктор Михайлович не меньше вашего ждёт хороших новостей с трансферного фронта — даже если виду не подаёт. И может быть (это не инсайд — предчувствие), до конца августа их получит. Победа в Берне, как это ни парадоксально звучит, повысила вероятность одной-двух точечных покупок.

После примерно каждой домашней игры ЦСКА журналисты одолевают «армейского» гендиректора вопросом: «Когда будут трансферы?». И всякий раз получают один и тот же по существу ответ в различных вариациях: «Пока неизвестно». Если есть в этих словах толика лукавства, то самая малая, поскольку рыночная активность столичного клуба напрямую зависит от текущих результатов. И прежде всего — в Европе. Премиальные от УЕФА (а это около 15 миллионов евро только за выход в групповой этап Лиги чемпионов) составляют значительную часть «армейского» бюджета. Часть этих денег можно инвестировать в укрепление состава. Всё дело в том, что ЦСКА их ещё не заработал. Начатое в Швейцарии нужно доделать дома. С этим, как мне представляется, и связано мнимое бездействие клуба на рынке. В действительности «армейская» селекция находится в режиме ожидания — ещё одной победы, а вместе с ней подтверждения трансферного бюджета.

У этой игры на паузе существует ещё одно логичное объяснение. ЦСКА — не «Зенит» или «Спартак». Финансовые возможности не позволяют ему «насыпать» за понравившегося игрока столько, сколько просят, с учётом «северной», то есть российской, надбавки. Он вынужден торговаться, включать дипломатию, а иногда и элементарную хитрость. Часто степень сговорчивости продавца возрастает прямо пропорционально приближению дедлайна. Нет ничего удивительного, что аббревиатура ЦСКА замелькала в трансферных сводках сейчас, за пару недель до закрытия «окна». После «ответки» с «Янг Бойз» — будем надеяться, удачной для красно-синих — у менеджмента клуба будет неделя на оформление необходимых сделок — уйма времени при условии достижения предварительных договорённостей.



Немного удивительно видеть в списке вероятных новобранцев красно-синей «роты» Уолеса и Вендела. Не потому что бразильцы — ЦСКА эффективнее кого бы то ни было в РФПЛ работает с этой раскрепощённой братией — потому что центральные полузащитники, в которых острой необходимости Виктор Гончаренко вроде как не испытывает. Вот если ЦСКА надумает продать Головина, паззл полностью сложится. По своему формату Вендел ближе всех к Александру (бегущий, бьющий, отдающий), а Головин среди «армейцев» пользуется наибольшим спросом на рынке и при этом не скрывает мечты поиграть в Европе. Немного конспирологическая версия, но такая ли неправдоподобная? Ни на чём не настаиваю — просто мысли вслух.

А ждать ли нападающего, в ночь с 23 на 24 августа, видимо, станет ясно. Лига чемпионов и Лига Европы не только доходы, но и расходы предполагают разные.