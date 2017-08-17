Вечером Лига чемпионов, утром — трансферы. Усилится ли ЦСКА
Почему ЦСКА пассивен на рынке и ждать ли от него активизации в последние две недели трансферного окна.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Неправильно будет сказать, что игра в фактической — юридической просто не существует — столице Швейцарии обнажила проблемы ЦСКА в атаке. Они обнаружились ещё с год назад, после сверхуспешной с экономической точки зрения продажи Мусы в «Лестер», и с тех пор носили перманентный характер — просто проявлялись когда более, когда менее зримо. После весеннего всплеска молодого Чалова заочные призывы публики к руководству клуба «купить нападающего» поутихли, но на старте нового сезона зазвучали с новой силой. И есть отчего: во второй половине лета штатные форварды команды со своими прямыми обязанностями справляются — как бы помягче выразиться — неважно.
Витиньо пока забивает исключительно в дерби — гол «Локомотиву», гол — «Спартаку». В активе Оланаре — мяч в ворота новичка
Характерной в этом смысле была третья замена Виктора Гончаренко в Берне: в концовке он вынужден был снять с игры Оланаре, незадолго до этого отправленного на поле. Призванный усилить игру, нигериец её, наоборот, ослабил, что автоматически привело к увеличению нагрузки на возрастную оборону
Главный тренер «армейцев» ещё в начале года предвидел проблемы в наступлении. Предупреждал: доморощенная молодёжь, какой бы даровитой и трудолюбивой она ни была, пока объективно не готова к лидерской ноше. На фоне голов Чалова и успешного финиша «перестроечного» для ЦСКА сезона это предостережение, возможно, прозвучало не так убедительно, как могло бы. Однако старт нового сезона подтвердил правоту Гончаренко. Нет, Чалов не снизил к себе требовательности — иначе просто перестал бы проходить в стартовый состав. Но если в первой половине года он в полной мере использовал эффект неожиданности (и, чего греха таить, определённой снисходительности со стороны матёрых дядек-защитников), то теперь воспринимается соперниками совершенно иначе. И опекается соответственно строже.
Груз ответственности порождает скованность, боязнь ошибиться — подспудное упрощение игры. Того нахальства, куража
После примерно каждой домашней игры ЦСКА журналисты одолевают «армейского» гендиректора вопросом: «Когда будут трансферы?». И всякий раз получают один и тот же по существу ответ в различных вариациях: «Пока неизвестно». Если есть в этих словах толика лукавства, то самая малая, поскольку рыночная активность столичного клуба напрямую зависит от текущих результатов. И прежде всего — в Европе. Премиальные от УЕФА (а это около 15 миллионов евро только за выход в групповой этап Лиги чемпионов) составляют значительную часть «армейского» бюджета. Часть этих денег можно инвестировать в укрепление состава. Всё дело в том, что ЦСКА их ещё не заработал. Начатое в Швейцарии нужно доделать дома. С этим, как мне представляется, и связано мнимое бездействие клуба на рынке. В действительности «армейская» селекция находится в режиме ожидания — ещё одной победы, а вместе с ней подтверждения трансферного бюджета.
У этой игры на паузе существует ещё одно логичное объяснение. ЦСКА — не «Зенит» или «Спартак». Финансовые возможности не позволяют ему «насыпать» за понравившегося игрока столько, сколько просят, с учётом «северной», то есть российской, надбавки. Он вынужден торговаться, включать дипломатию, а иногда и элементарную хитрость. Часто степень сговорчивости продавца возрастает прямо пропорционально приближению дедлайна. Нет ничего удивительного, что аббревиатура ЦСКА замелькала в трансферных сводках сейчас, за пару недель до закрытия «окна». После «ответки» с «Янг Бойз» — будем надеяться, удачной для
Немного удивительно видеть в списке вероятных новобранцев
А ждать ли нападающего, в ночь с 23 на 24 августа, видимо, станет ясно. Лига чемпионов и Лига Европы не только доходы, но и расходы предполагают разные.
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