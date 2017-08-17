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17 августа 2017, 17:53 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

СМИ сообщили о желании «Матч ТВ» получать деньги от клубов РФПЛ за анализ их игр

Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» разослал клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) презентацию, в которой командам предлагается заплатить за сюжеты о них в тематических передачах. Об этом сообщает портал Sports.ru, располагающий текстом предложения.

Федеральный спортивный телеканал Матч ТВ разослал клубам Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) презентацию в которой командам предлагается заплатить за сюжеты о них в тематических передачах. Об этом сообщает портал Sports.ru в распоряжении которого оказался текст предложения. Увеличить
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За попадание в программы «После футбола с Георгием Черданцевым» или «Все на футбол» предлагается заплатить «от 1 миллиона рублей за эпизод в зависимости от хронометража». За денежное вознаграждение там будет разобрана игра команды с участием приглашенного в студию представителя клуба.

Коллективам РФПЛ также предлагают отправить своих футболистов на тренировку проекта «Кто хочет стать легионером?». Появление игроков в одной серий обойдется команде в 2 миллиона рублей.

28 июля сообщалось, что «Матч ТВ» в 2016 году понес убытки в размере 1,7 миллиарда рублей.
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