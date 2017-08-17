Лапочкин назначен на матч «Урал» — ЦСКА вместо Иванова
Арбитр Сергей Лапочкин обслужит матч 7-го тура «Урал» — ЦСКА вместо Сергея Иванова. Об этом информируется на сайте РФС. Иванов не сможет отработать на матче
из-за болезни.
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18 августа (пятница)
«Тосно» — «СКА-Хабаровск»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).
19 августа (суббота)
«Урал» — ЦСКА: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Спартак» — «Локомотив»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Рубин» — «Анжи»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).
20 августа (воскресенье)
«Амкар» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
«Динамо» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья — Юрий Апонасенко (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
21 августа (понедельник)
«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
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