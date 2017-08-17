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17 августа 2017, 17:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Семи болельщикам ЦСКА запретили посещать стадион в течение двух лет

Как стало известно «СЭ», после дерби ЦСКА — «Спартак» (2:1) за использование пиротехники было задержано семь болельщиков армейцев.

В отношении них вынесено судебное решение о запрете посещения спортивных мероприятий на срок от двух до четырех лет. А два болельщика были привлечены к административному аресту на пять суток.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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