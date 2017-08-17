Семи болельщикам ЦСКА запретили посещать стадион в течение двух лет
Как стало известно «СЭ», после дерби ЦСКА — «Спартак» (2:1) за использование пиротехники было задержано семь болельщиков армейцев.
В отношении них вынесено судебное решение о запрете посещения спортивных мероприятий на срок от двух до четырех лет. А два болельщика были привлечены к административному аресту на пять суток.
|12.08.2017 17:30
|Зрители 24000
|основной раунд: 6-й тур
|Арена ЦСКА
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter