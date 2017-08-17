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17 августа 2017, 14:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Каррера заявил, что у него нет проблем с руководством «Спартака»

МОСКВА, 17 авг — Р-Спорт. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил на пресс-конференции в преддверии матча седьмого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом», что у него нет и не было никаких проблем с руководством «красно-белых».

Главный тренер московского Спартака Массимо Каррера заявил на пресс-конференции в преддверии матча седьмого тура чемпионата России по футболу с Локомотивом что у него нет и не было никаких проблем с руководством красно-белых. Увеличить
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Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет в субботу, 19 августа, на поле стадиона «красно-белых» в Тушино и начнется в 17:30. После шести туров «Спартак» занимает девятое место в таблице премьер-лиги, имея в активе 8 очков и отставая от «Локомотива», который занимает третью строчку, на 5 очков. Ранее в СМИ появилась информация, что между Каррерой и руководством «Спартака» произошел конфликт из-за проблем с усилением команды новыми футболистами.

Подробное интервью Карреры о российских и итальянских дерби, трансферной политике «Зенита», Пашаличе и многом другом >>>.

«Скажу раз и навсегда — проблем с руководством нет. Я не менял штаб или персонал. Я просто позвал людей, чтобы работать лучше. Никого не увольнял, в том числе, водителя! Узнал об этом в новостях — без понятия, кто и зачем это сделал и сказал. Я привел двух новых людей в штаб, потому что в прошлом году нас было трое — этого маловато», — приводит слова Карреры 8News.ru.

«Всегда стремлюсь сделать лучше и для команды, и для руководства. Хочу, чтобы у игроков было все для хорошего выступления. Поэтому поддержка болельщиков мне очень приятна», — добавил тренер.

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