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17 августа 2017, 7:48 | Футбол: Премьер-лига | Губерния онлайн

«СКА-Хабаровск» попрощался с нападающим

Нападающий Антон Кобялко покинул «СКА-Хабаровск». Клуб и Футболист договорились о досрочном расторжении соглашения. Теперь Кобялко будет выступать за калининградскую «Балтику», туда он переходит в статусе свободного агента.

В хабаровском клубе футболист провел три матча в РФПЛ и 24 — в первенстве ФНЛ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».

«ФК “СКА-Хабаровск” признателен Антону Кобялко за тот вклад, который он внес своей игрой и отношением к делу в решение задачи по выходу клуба в элитный дивизион российского футбола. Этот успех навсегда останется в истории нашего СКА. Имя Антона Кобялко навсегда останется в истории хабаровского СКА как футболиста команды, которая сделала реальностью мечту многих поколений болельщиков Хабаровского края», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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