«СКА-Хабаровск» попрощался с нападающим

В хабаровском клубе футболист провел три матча в РФПЛ и 24 — в первенстве ФНЛ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».

«ФК “СКА-Хабаровск” признателен Антону Кобялко за тот вклад, который он внес своей игрой и отношением к делу в решение задачи по выходу клуба в элитный дивизион российского футбола. Этот успех навсегда останется в истории нашего СКА. Имя Антона Кобялко навсегда останется в истории хабаровского СКА как футболиста команды, которая сделала реальностью мечту многих поколений болельщиков Хабаровского края», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.