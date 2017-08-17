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— Самое яркое детское воспоминание, связанное с отцом?

— В школе «Локомотива» он тренировал команду 1985 года рождения. Там же играл я. В первый мой сезон отправились в Муром на отборочный турнир чемпионата России. На матч с главным соперником, ФШМ, приехала мама. Села на трибуну. Мы повели 1:0, затем пропустили два гола. Когда счет стал 1:2, Ринат Саярович закричал на весь стадион: «Билялетдинов! Если не выиграем, получишь по башке! Домой не пущу!».

— Сурово.

— Да я сам был в таком шоке, что за три минуты сделал дубль! Вырвали победу 3:2, заняли первое место в группе и вышли в финальную часть. После матча отец подошел: «Ну что, теперь только так тебя надо мотивировать?!».

— А как отреагировала мама?

— Растерялась. Начала переживать. К счастью, продлилось это недолго — я ведь почти сразу два мяча вколотил.

— Пока играли под руководством отца, он всегда обращался к вам по фамилии?

— Да. А я на тренировках не называл его папа. Исключительно — Ринат Саярович. Как все футболисты. В другой раз он в уголке раздевалки за шкварник меня потаскал.

— Что натворили?

— Разозлило его даже не поражение, а то, что на поле опустил руки. Это стало уроком. С того момента в любой ситуации стараюсь биться до конца.

— Еще за что ругал?

— В детстве-то? Ой, поводов хватало. Периодически родителей вызывали в школу. То двойку в дневнике принесу, то с кем-то подерусь, то петарду под ноги однокласснице швырну. Жили мы в Чертанове. Неподалеку от нас был долгострой, с пацанами постоянно там гуляли. Скидывали с верхнего этажа трухлявые оконные рамы, кирпичи, еще что-то. А потом ванну сбросили. Всем скопом толкали. Папа узнал — не одобрил. Мягко говоря…

— Подзатыльники были?

— По голове не получал никогда. Да и ремешка-то выписал мне один-единственный раз. Я был совсем маленький, с братом чуть не устроили в доме пожар. Поджигали бумажные вертолетики, запускали из окна — а их ветром сносило на балкон. Слава богу, отец вовремя заметил. Ну и всыпал обоим по заднице.

— Главная черта его характера?

— Честность. Вот, например, случай. Когда он еще был игроком, кое-где вышли на него с предложением сдать матч. Отказался наотрез. Больше с подобными идеями к нему никто не обращался.

— А к вам?

— Было дело. Вряд ли есть футболисты, которые не сталкивались с такими вещами. Не только у нас, но и за границей. «Ювентус» в свое время за договорняки вообще из серии А выкинули. Но надо уметь говорить «нет». Прекрасно понимаю: стоит хотя бы раз сыграть в поддавки, потом не отмоешься.

— Отца в игре видели?

— Когда был маленький, ходили с мамой в Лужники. «Шинник» в страшную жару встречался со «Спартаком» в Кубке СССР. Проиграли 0:1, забил, кажется, Кульков. Годы спустя отец играл за чешскую команду «УНЕКС». Так мы с братьями все его матчи смотрели из окна. Дом примыкал к стадиону, мы жили на третьем этаже. Поле — как на ладони.

2015 год. Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ — тренер «Рубина». Спорт-Экспресс

— Какой рассказ отца о футболе 80-х вас особенно насмешил?

— Много забавного связано с Ярославлем. Команду там содержал шинный завод. В какой-то момент вместо премиальных игрокам выдавали автомобильные шины.

— Ринат Саярович на себе тащил их в Москву?

— Что вы! Это ж страшный дефицит в конце 80-х! Прямо в Ярославле продавал. Разлетались, как горячие пирожки… Еще не может забыть туалет на автовокзале в Переславле-Залесском, где всегда автобус «Шинника» останавливался. Вокзал — одноэтажное здание, сбоку туалет без окон и дверей. Никаких принадлежностей, дыры в полу вместо унитазов. И сплошные мины — очень уж неметкие люди пользовались.

— Правда, что отец не водит машину?

— Да. Умеет, но нет желания. Сейчас его персональный шофер — мама. Либо спокойно передвигается на метро.

— Самый ценный подарок отца?

— Щитки, в которых еще он играл. Абсолютно неубиваемые! На ногу ложились идеально. В те годы такие удобные щитки — огромная редкость. С шестнадцати лет я выходил в них на поле. Даже за основной состав «Локомотива», пока не выдали современные. А те на полочке храню.

2016 год. Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ — в редакции «СЭ». Спорт-Экспресс

— Какое слово от папы слышите чаще всего?

— «Думай сам!» Конечно, советами помогает, но считает, что последнее слово всегда должно оставаться за мной.

— Когда он вас особенно удивил?

— Знал, что отец играет на гитаре. Но и представить не мог, что на свадьбе моего старшего брата при большом количестве гостей рискнет исполнить песню. До сих пор перед глазами картина, как легко и непринужденно перебирает струны, мама подпевает…

— Гости были под впечатлением?

— Еще бы! После у меня дома тоже появилась гитара. К сожалению, играть пока так и не научился.

— Что для отца идеальный отдых?

— Возиться с внуками. Кусты на даче стричь, косить газон, дергать сорняки. Обожает смотреть чемпионаты Англии и Испании, анализировать игру. Для него это интереснее любого фильма. Человек живет футболом! В нем работает, в нем и отдыхает.

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ и его супруга Мария. Спорт-Экспресс

— Что вы приготовили на юбилей?

— Подарка два. Первый — секрет. Вдруг в четверг утром папа откроет «СЭ», прочитает — и никакого сюрприза не будет. А про второй, так и быть, расскажу. Электронный заварочный чайник. Ринат Саярович любит чаи погонять. И черный, и зеленый, и улун.

— Самый неожиданный подарок, который отец получал на день рождения?

— Однажды Бышовец вручил серебряный подстаканник. Если б я искал отцу подарок, об этой штуке подумал бы в последнюю очередь.

— Ринат Саярович пользуется?

— Нет. Стоит в шкафу.

— Что пожелаете отцу?

— Здоровья. Чтобы куча задумок, которые вертятся в его голове, в ближайшее время нашли применение. В хорошем футбольном клубе. Будь счастлив, папа!