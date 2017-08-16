Футболист Лунгу перешел из «Урала» в турецкий «Аланьяспор»
ТАСС, 16 августа. Замбийский полузащитник Чисамба Лунгу перешел из российского футбольного клуба «Урал» в «Аланьяспор». Об этом сообщает
пресс-служба турецкой команды.
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Соглашение рассчитано на три года. Другие подробности сделки не разглашаются. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в €2,5 млн.
Лунгу перешел в «Урал» в 2010 году и провел в составе клуба 137 матчей, забив семь мячей.
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