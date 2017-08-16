— Я уже говорил, что «Локомотив» в нынешнем состоянии с одной стороны обладает хорошей обоймой игроков, но у клуба слабая позиция — это главный тренер. «Локомотив» собрал пока те очки, которые должен был. Нет нападающего? Есть Миранчук, который занимается беготней. У команды нет своего лица, вот в чём дело. А это вопрос к тренеру. Вот и пришло дело к поражению от «Тосно». Время Сёмина давно ушло.