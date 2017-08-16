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16 августа 2017, 23:04 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Василий Уткин: Самая слабая позиция в «Локомотиве» — это Семин

Известный футбольный комментатор Василий Уткин в интервью «Спорт FM» выразил мнение, что «Локомотиву» требуется задуматься о смене главного тренера.

Василий Уткин: Самая слабая позиция в Локомотиве — это Семин - Фото Увеличить
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— Я уже говорил, что «Локомотив» в нынешнем состоянии с одной стороны обладает хорошей обоймой игроков, но у клуба слабая позиция — это главный тренер. «Локомотив» собрал пока те очки, которые должен был. Нет нападающего? Есть Миранчук, который занимается беготней. У команды нет своего лица, вот в чём дело. А это вопрос к тренеру. Вот и пришло дело к поражению от «Тосно». Время Сёмина давно ушло.

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