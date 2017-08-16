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16 августа 2017, 20:11 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Кадыров нашел решение проблемы судей в российском футболе

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что футбольным судьям необходимо предоставить базовый оклад и бонусы за хорошую работу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Чеченской республики <span class=error>Рамзан</span> <span class=error>Кадыров</span> считает что футбольным судьям необходимо предоставить базовый оклад и бонусы за хорошую работу. По его мнению арбитров нужно лишать бонусов если они некачественно отработают на матче что будет также отражаться на их рейтинге. Увеличить
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По его словам, арбитры часто становятся главными действующими лицами во время матчей из-за своих ошибок, однако наказания для них не предусмотрено.

«Максимум, что может грозить — отстранение от одной или нескольких игр, чтобы отдохнуть. А команды тем временем из-за судейских ошибок теряют важные для себя очки, места в еврокубках и мотивацию», — написал Кадыров, отметив, что сейчас «у судей нет контрактов, трудовых книжек и соцпакета». При этом в регламенте не предусмотрено пожизненное отстранение арбитра.

«Исходя из всех этих факторов, у судей нет ни четкого заработка, ни ответственности как таковой. На мой взгляд, чтобы улучшить ситуацию в российском футболе, “снять” претензии с футбольных арбитров, мы должны пойти по аналогии с английскими коллегами: ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы за хорошо отработанные матчи», — заявил глава Чечни.

По его мнению, арбитров нужно лишать бонусов, если они некачественно отработают на матче, что будет также отражаться на их рейтинге. Это заставит судей действовать «честно и беспристрастно».

14 августа грозненский «Ахмат» подал жалобу в Российскую футбольную премьер-лигу на работу арбитра Игоря Федотова в матче чемпионата страны с санкт-петербургским «Зенитом». В заявлении клуба говорилось, что «на результат матча серьезнейшим образом повлияли ошибки судейской бригады».

Встреча шестого тура чемпионата России прошла 13 августа в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Во втором тайме голкипер «Зенита» Андрей Лунев сыграл рукой за пределами штрафной площади, но Федотов не зафиксировал нарушения. После встречи Лунев признался журналистам, что его стоило удалить с поля.

13.08.2017 20:00 Зрители 45470 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Зенит 4:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Олег Кононов
Голы
28′ Леандро Паредес 5
51′ Александр Кокорин 9
68′ Далер Кузяев 14
84′ Юрий Жирков (А. Кокорин, А. Анюков) 18
Составы
Андрей Лунев 99
27′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
Себастьян Дриусси 11
57′ Денис Терентьев 3
Александр Анюков 2
74′ Далер Кузяев 14
Юрий Жирков 18
66′ Олег Шатов 17
Матиас Краневиттер 8
33 Виталий Гудиев
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 26′
94 Филипе Сампайю
40 Ризван Уциев (к) 27′ 29′
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
93 Апти Ахъядов 21′
19 Олег Иванов 69′ 50′
10 Халид Кадыров
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 45′
21 Одисе Роши 75′
8 Лео Жаба 77′
95 Магомед Митришев
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 0
12 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Комиссия РФС поставила низкую оценку Федотову за судейство игры «Зенит» — «Ахмат»

Комиссия РФС поставила низкую оценку Федотову за судейство игры «Зенит» — «Ахмат»

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение инспектора матча «Зенит» — «Ахмат» Гаряфия Жафярова поставить арбитру игры Игорю Федотову низкую оценку. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.
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