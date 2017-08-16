Александр Головин: «Арсенал»? Я не против повторить карьеру Аршавина
Во вторник ЦСКА сделал важный шаг на пути к основной сетке Лиги чемпионов — армейцы благодаря автоголу соперника одержали выездную победу над «Янг Бойз» (1:0). После матча один из лидеров
красно-синих дал интервью спецкору «СЭ».
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В БЕРНЕ МЫ БЫЛИ ВЫХОЛОЩЕНЫ — В ДЕРБИ ОСТАВИЛИ МНОГО ЭМОЦИЙ
— Сложный матч в Берне, тяжелая победа — начал Головин. — Сказался плотный график, плюс искусственное поле, непривычное.
— А в чем особенность поля в Берне?
— Совсем другой отскок, иное движение. К этому нужно привыкать.
— А какой матч дался тяжелее — дерби со «Спартаком» или поединок со швейцарцами?
— В дерби оставили много эмоций. Поэтому в Берне были немного выхолощены. Честно говоря, первые 15 минут я не до конца понимал, что уже в игре. Не отошел от предыдущего матча психологически. В общем, по эмоциям со «Спартаком» было сложнее.
— А по игре?
— Уровень Лиги чемпионов
— В курсе, что за вашей игрой против «Янг Бойз» наблюдали скауты дортмундской «Боруссии»?
— Было приятно об этом прочитать. Но вообще не думал о скаутах «Боруссии». Я — игрок ЦСКА, все мои мысли сейчас только об этой команде.
— Вас называют сейчас самым одаренным российским молодым игроком. Но Виктор Гончаренко сказал про вас: «Головина не заносит от похвалы в прессе. Он все такой же мальчик, любящий футбол». А что или кто не позволяет вам зазвездиться?
— Даже не знаю. Может быть, все потому, что я родом из маленького города. И понимаю, как все это мне далось. Я же и думать не мог, что дорасту до уровня ЦСКА и буду играть за основную команду.
— А что родители вам говорят?
— Папа в молодости сам играл в футбол.
— После того, как вы стали ключевым игроком ЦСКА, братья Березуцкие меньше «пихают» на тренировках?
— На самом деле, им без разницы кого ругать, если, конечно, есть за что. Будь ты лидер команды или новичок, если не доработал или не добежал, братья справедливо тебе «напихают». К этому нужно относиться абсолютно нормально.
— А если на тренировке прокинуть мяч между ногами Вернблуму, он не посмотрит на то, что вы Головин и отомстит?
— (Улыбается). На самом деле, можем просто посмеяться. Никакой агрессии со стороны Вернблума нет. Каждому можно прокинуть между ногами в «квадрате» — никто не обижается.
— И
— Здесь,
АВТОГОЛ?
— Ожидали такой мощной игры от «Янг Бойз»?
— Да, конечно. Разбирали игру соперника и прекрасно понимали, что это очень сильная команда. Было ясно, что потеря концентрации может обернуться для нас серьезными проблемами.
— В России искусственные поля такие же по качеству?
— Вот в Уфе поле лучше. А в Перми примерно такое же, как в Берне. На них играть гораздо сложнее. К такому покрытию я еще не привык. Мы же фактически провели там одну короткую предыгровую тренировку. Да, быстро вкатились в игру, но, не буду скрывать, поначалу пришлось непросто…
— В первом тайме у вас мало что получалось в созидании. 35-й номер хозяев Саного оказался слишком серьезным оппонентом?
— Да они там практически все такие крупные. Было изначально понятно, что в борьбе они нам вряд ли уступят. Тем более играли дома при своих болельщиках, которые гнали их вперед. При этом они
—
— Да нет. Я уже не обращаю внимания на то, что кричат болельщики соперника. Сконцентрирован только на игре. Так что это мне не мешало.
— Первая мысль, когда увидели автогол?
— Очень неожиданное развитие событий. Хорошо, что так сложилось. С другой стороны, и нам
— Имеете в виду, что вам воздалось за те матчи, в которых вы незаслуженно проиграли?
— Да. Я думал об этом. Ведь были матчи в чемпионате России, в которых мы создавали моменты, но нам просто не везло. А в итоге уступали…
— В каких матчах?
— Да в тех же встречах с «Локомотивом» (1:3) и «Рубином» (1:2) по игре мы выглядели, как мне показалось, даже лучше. Да можно вспомнить и дерби со «Спартаком» в прошлом сезоне на нашем стадионе. Сколько мы моментов не реализовали в той встрече?! А на табло — 1:2…
НЕ ДУМАЮ, ЧТО «СПАРТАК» СТАЛ СЛАБЕЕ
— В дерби вы почувствовали, что «Спартак» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном? Что сейчас не так с
— Да я бы не сказал, что они ослабли. Спартаковцы играли хорошо, навязывали нам борьбу на каждом участке поля. В
— Генеральный директор вашего клуба Роман Бабаев даже признался, что после гола «Спартака» начал верить в карму…
— Да, да! Я тоже вспомнил предыдущее дерби на нашем стадионе, когда мы упустили немало моментов. Подумалось: не может же быть так два раза подряд!
— Щенникова, наверное, теперь называете супербомбардиром?
— Ну он же сказал в интервью, что будет забивать. Видите, свое слово держит. (Улыбается).
— Показалось, что после пропущенного мяча ЦСКА уперся в стену. Сами верили, что способны все перевернуть?
— Конечно. Даже когда некоторые болельщики и друзья смирились с поражением, понимал, что можем еще все перевернуть. Мы же проводили неплохие атаки. А когда команда ведет в счете и пропускает в концовке, то может психологически надломиться. Так, видимо, и случилось со «Спартаком». И тут же забили второй мяч.
— Что лично вы испытываете к «Спартаку? Это для вас красная тряпка,
— Никакой особой ненависти к «Спартаку» не испытываю. Это просто принципиальный соперник, с которым всегда приятно играть. И, конечно, каждый раз хочется только побеждать.
— А вы же сами могли оказаться
— Да, мне тогда было 10 или 11 лет. Приехал из своего города с родителями в «Спартак» на просмотр.
— Не подошли?
— Мне сказали, что взяли бы меня, если бы я жил в Москве. А в интернат они готовы были пригласить иногородних ребят, если те были сильнее местных.
— То есть у вас примерно такая же ситуация, как у Кокорина?
— Да,
— Кстати, как вам нынешний «Зенит»?
— Этот «Зенит» однозначно гораздо сильнее прошлогоднего. Достаточно посмотреть на того же Кокорина, как он преобразился. Забивает в каждой игре. Думаю, сейчас зенитовцы — главные конкуренты в борьбе за золото.
ГОТОВ ЛИ ИГРАТЬ ЗА «КАНОНИРОВ»? Я С НИМИ НЕ ТРЕНИРОВАЛСЯ
— Допускаете, что вашу игру в дерби посмотрел Арсен Венгер и принял решение: этого парня нужно приобрести во чтобы то ни стало — либо сейчас, либо зимой?
— Сложно ответить на такой вопрос. Даже не представляю, что там да как (улыбается). Но было бы приятно, если такой специалист обратил на меня внимание и пригласил в «Арсенал».
— Представим, что завтра вам поступает предложение от лондонцев. Ваши действия?
— Конечно, мне будет приятно, что мной заинтересовался такой клуб. На мой взгляд, каждый футболист, в не зависимости от возраста, хочет поиграть в Европе. Я не исключение.
— А вы сами в 21 год уже готовы попробовать свои силы в команде уровня «Арсенала»?
— Не могу ответить на ваш вопрос. Я же с этой командой не тренировался. Не знаю, как там и что. Да, мы играли в Лиге чемпионов с соперниками такого уровня, но я не знаю ситуацию изнутри. Конечно, хотел бы попробовать там свои силы. И
— А вас не смущает пример Зинченко? Украинца позвали в «Манчестер Сити», который отдал его в аренду ПСВ, но и в Голландии он играл нечасто…
— Считаю, ничего страшного с ним не случилось. В принципе, было понятно, что его сначала отдадут в аренду. В «Сити» собраны очень сильные исполнители, высокая конкуренция. Но никакой катастрофы нет. Думаю, уже максимум через год Зинченко сможет побороться за место в составе «МС». А пока, наверное, еще немного поиграет в аренде.
— А вы не погорячились, сказав на встрече с болельщиками, что не покинете ЦСКА, пока команда вновь не станет чемпионом?
— Думаю, все понимают, что я сказал это не на полном серьезе. Просто ответил на вопрос. Все посмеялись. Нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью такие вещи. Кто знает, футбол ведь вещь непредсказуемая.
АРШАВИН БЫЛ МОИМ КУМИРОМ
— А как вам карьерный путь Андрея Аршавина? Он стал лучшим в России, уехал в Англию, провел полтора хороших сезона в «Арсенале», а потом потихоньку пропал с радаров.
— В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против.
— Он был вашим кумиром?
— Да, когда был еще маленьким, смотрел Euro-2008, восхищался его игрой. Можно назвать Аршавина моим кумиром. Очень сильный футболист.
— Не обидно, что сборную России порой так нещадно критикуют?
— Я понимаю недовольство болельщиков. На домашнем Кубке конфедераций все хотели, чтобы сборная вышла из группы. Считаю, мы выложились по полной, приложили все свои усилия, но
— На домашнем чемпионате мира готовы повести за собой сборную, стать нашей «надеждой № 17»? (В ЦСКА Головин играет под 17-м номером).
— Мне будет 22 года. По футбольным меркам уже не молодой. Считаю, в таком возрасте нужно проявлять свои лучшие качества не только в клубе, но и в сборной. В том числе и лидерские.
— Не думаете, что можете остаться в ЦСКА, получить еще более выгодный контракт и просто не уехать в Европу?
— На самом деле я хотел бы поиграть в Европе. Но если не сложится, готов остаться в ЦСКА, и, как Акинфеев, провести здесь свою карьеру. Считаю, это было бы очень почетно.
Виталий АЙРАПЕТОВ
Берн — Москва.
|15.08.2017 21:45
|Зрители 20003
|4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15
|Stade de Suisse Wankdorf
|Ади Хюттер
|Виктор Гончаренко
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|21
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|11
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
|Боковой судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо (Испания)
|Боковой судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
|Боковой судья
|Диего Барберо Севилья (Испания)
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