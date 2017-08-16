Александр Головин: «Арсенал»? Я не против повторить карьеру Аршавина

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В БЕРНЕ МЫ БЫЛИ ВЫХОЛОЩЕНЫ — В ДЕРБИ ОСТАВИЛИ МНОГО ЭМОЦИЙ

— Сложный матч в Берне, тяжелая победа — начал Головин. — Сказался плотный график, плюс искусственное поле, непривычное. Тренировались-то мы все время на естественном. Нам повезло в концовке. Защитник хозяев ошибся, забив автогол. Думаю, ничья была бы справедливым результатом.

— А в чем особенность поля в Берне?

— Совсем другой отскок, иное движение. К этому нужно привыкать.

— А какой матч дался тяжелее — дерби со «Спартаком» или поединок со швейцарцами?

— В дерби оставили много эмоций. Поэтому в Берне были немного выхолощены. Честно говоря, первые 15 минут я не до конца понимал, что уже в игре. Не отошел от предыдущего матча психологически. В общем, по эмоциям со «Спартаком» было сложнее.

— А по игре?

— Уровень Лиги чемпионов все-таки повыше будет.

— В курсе, что за вашей игрой против «Янг Бойз» наблюдали скауты дортмундской «Боруссии»?

— Было приятно об этом прочитать. Но вообще не думал о скаутах «Боруссии». Я — игрок ЦСКА, все мои мысли сейчас только об этой команде.

— Вас называют сейчас самым одаренным российским молодым игроком. Но Виктор Гончаренко сказал про вас: «Головина не заносит от похвалы в прессе. Он все такой же мальчик, любящий футбол». А что или кто не позволяет вам зазвездиться?

— Даже не знаю. Может быть, все потому, что я родом из маленького города. И понимаю, как все это мне далось. Я же и думать не мог, что дорасту до уровня ЦСКА и буду играть за основную команду.

— А что родители вам говорят?

— Папа в молодости сам играл в футбол. По-прежнему дает какие-то советы. Конечно, родители смотрят каждый мой матч.

— После того, как вы стали ключевым игроком ЦСКА, братья Березуцкие меньше «пихают» на тренировках?

— На самом деле, им без разницы кого ругать, если, конечно, есть за что. Будь ты лидер команды или новичок, если не доработал или не добежал, братья справедливо тебе «напихают». К этому нужно относиться абсолютно нормально.

— А если на тренировке прокинуть мяч между ногами Вернблуму, он не посмотрит на то, что вы Головин и отомстит?

— (Улыбается). На самом деле, можем просто посмеяться. Никакой агрессии со стороны Вернблума нет. Каждому можно прокинуть между ногами в «квадрате» — никто не обижается.

— И все-таки что нужно сделать, чтобы у тебя не снесло крышу от популярности и неплохого контракта?

— Здесь, по-моему, все довольно просто. Главное — любить футбол, усердно работать и особо ни о чем больше не думать. Ни о деньгах, ни о контракте. Даже если тебя все время ставят в стартовый состав, нельзя сбавлять обороты.

Вторник. Берн. «Янг Бойз» — ЦСКА — 0:1. Реакция ВИТИНЬЮ и Александра ГОЛОВИНА (№ 17) на автогол Касима Нуху. Reuters

АВТОГОЛ? КОГДА-ТО ЖЕ И НАМ ДОЛЖНО ВЕЗТИ

— Ожидали такой мощной игры от «Янг Бойз»?

— Да, конечно. Разбирали игру соперника и прекрасно понимали, что это очень сильная команда. Было ясно, что потеря концентрации может обернуться для нас серьезными проблемами.

— В России искусственные поля такие же по качеству?

— Вот в Уфе поле лучше. А в Перми примерно такое же, как в Берне. На них играть гораздо сложнее. К такому покрытию я еще не привык. Мы же фактически провели там одну короткую предыгровую тренировку. Да, быстро вкатились в игру, но, не буду скрывать, поначалу пришлось непросто…

— В первом тайме у вас мало что получалось в созидании. 35-й номер хозяев Саного оказался слишком серьезным оппонентом?

— Да они там практически все такие крупные. Было изначально понятно, что в борьбе они нам вряд ли уступят. Тем более играли дома при своих болельщиках, которые гнали их вперед. При этом они где-то давали и нам играть, а сами проводили весьма опасные контратаки. В общем, хорошая, крепкая команда.

— Желто-черные трибуны сильно давили?

— Да нет. Я уже не обращаю внимания на то, что кричат болельщики соперника. Сконцентрирован только на игре. Так что это мне не мешало.

— Первая мысль, когда увидели автогол?

— Очень неожиданное развитие событий. Хорошо, что так сложилось. С другой стороны, и нам когда-то уже должно повезти, чтобы такие мячи залетали в чужие ворота. Во вторник фортуна, наконец, улыбнулась ЦСКА.

— Имеете в виду, что вам воздалось за те матчи, в которых вы незаслуженно проиграли?

— Да. Я думал об этом. Ведь были матчи в чемпионате России, в которых мы создавали моменты, но нам просто не везло. А в итоге уступали…

— В каких матчах?

— Да в тех же встречах с «Локомотивом» (1:3) и «Рубином» (1:2) по игре мы выглядели, как мне показалось, даже лучше. Да можно вспомнить и дерби со «Спартаком» в прошлом сезоне на нашем стадионе. Сколько мы моментов не реализовали в той встрече?! А на табло — 1:2…

12 августа. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 2:1. Александр ГОЛОВИН (№ 17) и ВИТИНЬЮ празднуют гол. Спорт-Экспресс

НЕ ДУМАЮ, ЧТО «СПАРТАК» СТАЛ СЛАБЕЕ

— В дерби вы почувствовали, что «Спартак» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном? Что сейчас не так с красно-белыми?

— Да я бы не сказал, что они ослабли. Спартаковцы играли хорошо, навязывали нам борьбу на каждом участке поля. В какой-то мере нам не повезло в начале игры. Помните, какой хороший, пусть и не 100-процентный момент, был у Дзагоева? Опасно били издали, но…

— Генеральный директор вашего клуба Роман Бабаев даже признался, что после гола «Спартака» начал верить в карму…

— Да, да! Я тоже вспомнил предыдущее дерби на нашем стадионе, когда мы упустили немало моментов. Подумалось: не может же быть так два раза подряд!

— Щенникова, наверное, теперь называете супербомбардиром?

— Ну он же сказал в интервью, что будет забивать. Видите, свое слово держит. (Улыбается).

— Показалось, что после пропущенного мяча ЦСКА уперся в стену. Сами верили, что способны все перевернуть?

— Конечно. Даже когда некоторые болельщики и друзья смирились с поражением, понимал, что можем еще все перевернуть. Мы же проводили неплохие атаки. А когда команда ведет в счете и пропускает в концовке, то может психологически надломиться. Так, видимо, и случилось со «Спартаком». И тут же забили второй мяч.

— Что лично вы испытываете к «Спартаку? Это для вас красная тряпка, красно-белые вас реально раздражают?

— Никакой особой ненависти к «Спартаку» не испытываю. Это просто принципиальный соперник, с которым всегда приятно играть. И, конечно, каждый раз хочется только побеждать.

— А вы же сами могли оказаться когда-то в «Спартаке»?

— Да, мне тогда было 10 или 11 лет. Приехал из своего города с родителями в «Спартак» на просмотр. Где-то неделю тренировался.

— Не подошли?

— Мне сказали, что взяли бы меня, если бы я жил в Москве. А в интернат они готовы были пригласить иногородних ребят, если те были сильнее местных.

— То есть у вас примерно такая же ситуация, как у Кокорина?

— Да, что-то подобное.

— Кстати, как вам нынешний «Зенит»?

— Этот «Зенит» однозначно гораздо сильнее прошлогоднего. Достаточно посмотреть на того же Кокорина, как он преобразился. Забивает в каждой игре. Думаю, сейчас зенитовцы — главные конкуренты в борьбе за золото.

Александр ГОЛОВИН на тренировке ЦСКА. Спорт-Экспресс

ГОТОВ ЛИ ИГРАТЬ ЗА «КАНОНИРОВ»? Я С НИМИ НЕ ТРЕНИРОВАЛСЯ

— Допускаете, что вашу игру в дерби посмотрел Арсен Венгер и принял решение: этого парня нужно приобрести во чтобы то ни стало — либо сейчас, либо зимой?

— Сложно ответить на такой вопрос. Даже не представляю, что там да как (улыбается). Но было бы приятно, если такой специалист обратил на меня внимание и пригласил в «Арсенал».

— Представим, что завтра вам поступает предложение от лондонцев. Ваши действия?

— Конечно, мне будет приятно, что мной заинтересовался такой клуб. На мой взгляд, каждый футболист, в не зависимости от возраста, хочет поиграть в Европе. Я не исключение.

— А вы сами в 21 год уже готовы попробовать свои силы в команде уровня «Арсенала»?

— Не могу ответить на ваш вопрос. Я же с этой командой не тренировался. Не знаю, как там и что. Да, мы играли в Лиге чемпионов с соперниками такого уровня, но я не знаю ситуацию изнутри. Конечно, хотел бы попробовать там свои силы. И все-таки четкого представления о том, готов ли я к «Арсеналу», у меня сейчас нет.

— А вас не смущает пример Зинченко? Украинца позвали в «Манчестер Сити», который отдал его в аренду ПСВ, но и в Голландии он играл нечасто…

— Считаю, ничего страшного с ним не случилось. В принципе, было понятно, что его сначала отдадут в аренду. В «Сити» собраны очень сильные исполнители, высокая конкуренция. Но никакой катастрофы нет. Думаю, уже максимум через год Зинченко сможет побороться за место в составе «МС». А пока, наверное, еще немного поиграет в аренде.

— А вы не погорячились, сказав на встрече с болельщиками, что не покинете ЦСКА, пока команда вновь не станет чемпионом?

— Думаю, все понимают, что я сказал это не на полном серьезе. Просто ответил на вопрос. Все посмеялись. Нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью такие вещи. Кто знает, футбол ведь вещь непредсказуемая.

Александр ГОЛОВИН не против повторить путь Андрея АРШАВИНА в «Арсенале». Reuters

АРШАВИН БЫЛ МОИМ КУМИРОМ

— А как вам карьерный путь Андрея Аршавина? Он стал лучшим в России, уехал в Англию, провел полтора хороших сезона в «Арсенале», а потом потихоньку пропал с радаров.

— В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против.

— Он был вашим кумиром?

— Да, когда был еще маленьким, смотрел Euro-2008, восхищался его игрой. Можно назвать Аршавина моим кумиром. Очень сильный футболист.

— Не обидно, что сборную России порой так нещадно критикуют?

— Я понимаю недовольство болельщиков. На домашнем Кубке конфедераций все хотели, чтобы сборная вышла из группы. Считаю, мы выложились по полной, приложили все свои усилия, но что-то не получилось. Так бывает… Считаю, играли мы хорошо. Заслуживали выйти в четвертьфинал. Однако получили вот такие ненужные голы… Жаль.

— На домашнем чемпионате мира готовы повести за собой сборную, стать нашей «надеждой № 17»? (В ЦСКА Головин играет под 17-м номером).

— Мне будет 22 года. По футбольным меркам уже не молодой. Считаю, в таком возрасте нужно проявлять свои лучшие качества не только в клубе, но и в сборной. В том числе и лидерские.

— Не думаете, что можете остаться в ЦСКА, получить еще более выгодный контракт и просто не уехать в Европу?

— На самом деле я хотел бы поиграть в Европе. Но если не сложится, готов остаться в ЦСКА, и, как Акинфеев, провести здесь свою карьеру. Считаю, это было бы очень почетно.

Виталий АЙРАПЕТОВ

Берн — Москва.