Федотов получил «единицу», но будет судить матч «Спартак» — «Локомотив»
Сегодня контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК) оставила в силе оценку, выставленную инспектором матча «Зенит» — «Ахмат» (4:0) Гаряфием Жафяровым судье Игорю Федотову. Арбитр получил 7,3 балла (это равно примерно «единице» по пятибалльной системе).
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Это значит, что Федотов допустил две серьезные ошибки и еще одну, связанную с неправильно вынесенным или невынесенным предупреждением. В первую очередь речь идет о пенальти, которым арбитр ошибочно не наказал «Ахмат» на 11-й минуте, и неудалении на 59-й минуте вратаря зенитовцев Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной и лишившего соперника явной возможности забить гол.
ККК рассмотрела и эпизод на 25-й минуте, в котором Федотов не удалил Анхеля за нарушение правил на Кокорине, ограничившись предупреждением. Жафяров поддержал решение арбитра, который не стал квалифицировать фол как лишение зенитовского нападающего явной возможности забить гол. Такое же мнение и у членов комиссии.
Теперь Федотова переведут из категории «Про» в категорию «А» и перестанут допускать к обслуживанию игр чемпионата России. При этом странным образом он получил назначение на игру 7-го тура «Спартак» — «Локомотив». Правда, ему придется выполнять только обязанности резервного судьи. Однако если Алексей Еськов по каким-то причинам не сможет продолжить матч, Федотов выйдет на поле и возьмет на себя функции арбитра.
МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение инспектора московского дерби ЦСКА — «Спартак» Михаила Ходырева поставить арбитру Владимиру Сельдякову высокую оценку за работу на игре. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.