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Это значит, что Федотов допустил две серьезные ошибки и еще одну, связанную с неправильно вынесенным или невынесенным предупреждением. В первую очередь речь идет о пенальти, которым арбитр ошибочно не наказал «Ахмат» на 11-й минуте, и неудалении на 59-й минуте вратаря зенитовцев Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной и лишившего соперника явной возможности забить гол.

ККК рассмотрела и эпизод на 25-й минуте, в котором Федотов не удалил Анхеля за нарушение правил на Кокорине, ограничившись предупреждением. Жафяров поддержал решение арбитра, который не стал квалифицировать фол как лишение зенитовского нападающего явной возможности забить гол. Такое же мнение и у членов комиссии.