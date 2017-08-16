Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30704591/
16 августа 2017, 18:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Федотов получил «единицу», но будет судить матч «Спартак» — «Локомотив»

Сегодня контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК) оставила в силе оценку, выставленную инспектором матча «Зенит» — «Ахмат» (4:0) Гаряфием Жафяровым судье Игорю Федотову. Арбитр получил 7,3 балла (это равно примерно «единице» по пятибалльной системе).

Сегодня контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК) оставила в силе оценку выставленную инспектором матча Зенит — Ахмат (4:0) Гаряфием Жафяровым судье Игорю Федотову. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это значит, что Федотов допустил две серьезные ошибки и еще одну, связанную с неправильно вынесенным или невынесенным предупреждением. В первую очередь речь идет о пенальти, которым арбитр ошибочно не наказал «Ахмат» на 11-й минуте, и неудалении на 59-й минуте вратаря зенитовцев Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной и лишившего соперника явной возможности забить гол.

ККК рассмотрела и эпизод на 25-й минуте, в котором Федотов не удалил Анхеля за нарушение правил на Кокорине, ограничившись предупреждением. Жафяров поддержал решение арбитра, который не стал квалифицировать фол как лишение зенитовского нападающего явной возможности забить гол. Такое же мнение и у членов комиссии.

Теперь Федотова переведут из категории «Про» в категорию «А» и перестанут допускать к обслуживанию игр чемпионата России. При этом странным образом он получил назначение на игру 7-го тура «Спартак» — «Локомотив». Правда, ему придется выполнять только обязанности резервного судьи. Однако если Алексей Еськов по каким-то причинам не сможет продолжить матч, Федотов выйдет на поле и возьмет на себя функции арбитра.

13.08.2017 20:00 Зрители 45470 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Зенит 4:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Олег Кононов
Голы
28′ Леандро Паредес 5
51′ Александр Кокорин 9
68′ Далер Кузяев 14
84′ Юрий Жирков (А. Кокорин, А. Анюков) 18
Составы
Андрей Лунев 99
27′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
Себастьян Дриусси 11
57′ Денис Терентьев 3
Александр Анюков 2
74′ Далер Кузяев 14
Юрий Жирков 18
66′ Олег Шатов 17
Матиас Краневиттер 8
33 Виталий Гудиев
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 26′
94 Филипе Сампайю
40 Ризван Уциев (к) 27′ 29′
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
93 Апти Ахъядов 21′
19 Олег Иванов 69′ 50′
10 Халид Кадыров
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 45′
21 Одисе Роши 75′
8 Лео Жаба 77′
95 Магомед Митришев
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 0
12 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Комиссия РФС поставила высокую оценку Сельдякову за судейство матча ЦСКА — «Спартак»

Комиссия РФС поставила высокую оценку Сельдякову за судейство матча ЦСКА — «Спартак»

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение инспектора московского дерби ЦСКА — «Спартак» Михаила Ходырева поставить арбитру Владимиру Сельдякову высокую оценку за работу на игре. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.
Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ