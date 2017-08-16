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16 августа 2017, 18:24 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Анжи» провел первую тренировку под руководством Скрипченко

Вчера футболисты «Анжи» провели первую тренировку под руководством Вадима Скрипченко.

Анжи провел первую тренировку под руководством Скрипченко - Фото Увеличить
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После встречи с «Динамо» махачкалинская команда получила два выходных дня. Вчера команда собралась на тренировочной базе и игрокам был представлен новый главный тренер Вадим Скрипченко.

После уже вечером состоялось первое тренировочное занятие, которое прошло на резервном поле «Анжи Арены» с естественным покрытием. Длилось оно примерно полтора часа. После интенсивной разминки махачкалинцы приступили к выполнению упражнений на скорость и выносливость. Затем игроки перешли отработку упражнений на контроль мяча и различных игровых элементов, а в заключение была проведена двусторонняя игра на ограниченном участке поля.

Вернулся к занятиям в общей группе защитник Игорь Удалый. Под вопросом участие в ближайшем матче Данченко, который получил болезненный ушиб колена в игре с «Динамо». Продолжают находиться в лазарете Чайковский и Дибиргаджиев.

19 августа подопечные Вадима Скрипченко в Казани встретятся с «Рубином».

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