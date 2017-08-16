К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча шестого тура чемпионата России состоялась 12 августа на «ВЭБ-Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. «По работе Сельдякова рассмотрели вопрос, связанный с неназначением 11-метрового удара. Комиссия решила поддержать арбитра и утвердила высокую оценку, выставленную инспектором», — сказал Бутенко.

Также комиссия рассмотрела апелляцию арбитра Алексея Николаева на решение о неправильно назначенном пенальти в матче пятого тура чемпионата России «Краснодар» — «Урал» (1:1). «Была апелляция Николаева по назначению 11-метрового удара на 94-й минуте в матче “Краснодар” — “Урал”. Рассмотрев видеофрагменты с разных ракурсов, комиссия оставила в силе свое предыдущее решение — арбитр ошибся, назначив в ворота “Урала” пенальти», — отметил собеседник ТАСС.

«Также можно сказать по матчу “СКА-Хабаровск” — “Рубин” (1:1), в котором были два эпизода — падение игрока хабаровского клуба и гол этой команды. Комиссия признала оба решения арбитра правильными», — сообщил Бутенко.