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16 августа 2017, 16:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Комиссия РФС поставила высокую оценку Сельдякову за судейство матча ЦСКА — «Спартак»

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение инспектора московского дерби ЦСКА — «Спартак» Михаила Ходырева поставить арбитру Владимиру Сельдякову высокую оценку за работу на игре. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Комиссия РФС поставила высокую оценку Сельдякову за судейство матча ЦСКА — Спартак - Фото 1 Увеличить
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Встреча шестого тура чемпионата России состоялась 12 августа на «ВЭБ-Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. «По работе Сельдякова рассмотрели вопрос, связанный с неназначением 11-метрового удара. Комиссия решила поддержать арбитра и утвердила высокую оценку, выставленную инспектором», — сказал Бутенко.

Также комиссия рассмотрела апелляцию арбитра Алексея Николаева на решение о неправильно назначенном пенальти в матче пятого тура чемпионата России «Краснодар» — «Урал» (1:1). «Была апелляция Николаева по назначению 11-метрового удара на 94-й минуте в матче “Краснодар” — “Урал”. Рассмотрев видеофрагменты с разных ракурсов, комиссия оставила в силе свое предыдущее решение — арбитр ошибся, назначив в ворота “Урала” пенальти», — отметил собеседник ТАСС.

«Также можно сказать по матчу “СКА-Хабаровск” — “Рубин” (1:1), в котором были два эпизода — падение игрока хабаровского клуба и гол этой команды. Комиссия признала оба решения арбитра правильными», — сообщил Бутенко.

Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоялось в среду в Москве.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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