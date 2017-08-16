КДК отменил штрафы «Арсеналу» Т за неправильный выход игроков из автобуса
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение отменить штрафы тульскому «Арсеналу» за неправильный выход игроков команды из автобуса.
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Штрафы были наложены на «Арсенал» по итогам матчей 2-го и 3-го туров российской
«КДК принял решение отменить ранее вынесенные штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса
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