КДК отменил штрафы «Арсеналу» Т за неправильный выход игроков из автобуса

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Штрафы были наложены на «Арсенал» по итогам матчей 2-го и 3-го туров российской Премьер-Лиги. Игроки тульского клуба выходили из автобуса из задних дверей, чего, по мнению КДК, нельзя было делать.