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16 августа 2017, 16:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК отменил штрафы «Арсеналу» Т за неправильный выход игроков из автобуса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение отменить штрафы тульскому «Арсеналу» за неправильный выход игроков команды из автобуса.

Глава <span class=error>КДК</span> <span class=error>РФС</span> Артур Григорьянц сообщил что комитет принял решение отменить штрафы тульскому Арсеналу за неправильный выход игроков команды из автобуса. Увеличить
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Штрафы были наложены на «Арсенал» по итогам матчей 2-го и 3-го туров российской Премьер-Лиги. Игроки тульского клуба выходили из автобуса из задних дверей, чего, по мнению КДК, нельзя было делать.

«КДК принял решение отменить ранее вынесенные штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса из-за вновь открытых обстоятельств. Технический регламент ещё не утверждён РФС, поэтому мы отменяем два предыдущих штрафа «Арсеналу», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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