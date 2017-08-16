Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. «Спартаку» нужен нападающий или автогонщик?

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Футболист сенегальского происхождения родился в городке Ле Мюро, что в 40 километрах к западу от Парижа. В 13-летнем возрасте парнишка оказался в «Кане», а уже в 15, будучи практически физически сложившимся мужиком (184 см роста, 74 кг) сыграл за резервную команду клуба из Нормандии в 4-м дивизионе.

— У него огромный потенциал. Мы такого никогда не видели, — говорил тренер юношеской команды «Кана» Филипп Траншан.

ИЗ МОЛОДЫХ ДА РАННИХ

В начале 2011 года Ньянг заключил профессиональный контракт и дебютировал в высшем дивизионе Франции 24 апреля, выйдя на замену в игре с «Тулузой» (1:1), когда ему было 16 лет и 4 месяца. Уже в следующем туре он был в стартовом составе в Ницце, где «Кан» устроил хозяевам разгром (4:0). В своем третьем матче 7 мая забил «Лансу» (1:1), став вторым в истории французского чемпионата по молодости автором гола после Лорана Руссе, который был немного младше в 1978 году.

На молодого человека, когда он еще пребывал в резервной команде, сразу обратили внимание скауты «Манчестер Сити» и «Ювентуса». Тогда футболист, чьим кумиром был Карим Бензема, говорил, что не думает уезжать из «Кана» за границу. Но события в жизни М’Бея развивались быстро. Уже летом 2012 года он побывал на просмотре в «Арсенале» и подписал контракт с «Миланом». В том сезоне нападающий уже играл в Лиге чемпионов против «Барселоны», а в кальчо принял участие в 20 матчах (правда, не забил ни разу).

БЕСПРАВНАЯ ЛЮБОВЬ К СКОРОСТИ

Между тем вне поля в жизни юноши начались неприятные приключения. Вскоре после прибытия в «Милан» он был задержан за отсутствие водительских прав итальянской полицией. Футболисту еще не исполнилось 18 лет, и он пытался выдать себя за более старшего одноклубника.

Урок не пошел впрок. Зимой 2014 года игрока отдали в аренду «Монпелье», и снова его арестовали за вождение без прав, поскольку ранее их у него отобрали за превышение скорости. При этом осудили на 18 месяцев условно.

Сев за руль одолженного ему красного «Феррари», футболист понесся на огромной скорости в направлении клубной базы, устроив на дороге слалом, задел семь автомобилей (восьмой пострадал рикошетом), проехал на красный свет и врезался в дерево. Четыре человека получили легкие телесные повреждения. При этом поначалу форвард скрылся с места происшествия и отрицал, что управлял машиной — вину на себя взял его 30-летний приятель, который за введение следствия в заблуждение был впоследствии осужден на три месяца условно.

В конце концов, под давлением свидетельских показания Ньянг во всем сознался, встал перед необходимостью компенсировать владельцам побитых машин 13 тысяч евро ущерба, но, поскольку ему могло грозить до пяти лет тюрьмы, еще легко отделался.

Между тем главный тренер «Монпелье» Роллан Курбис в некотором смысле взял футболиста под защиту, заявив, что ему лишь 19 лет и что он, вполне возможно, будет выступать за сборную Франции на домашнем Euro-2016.

ПОКА НИ ФРАНЦИЯ, НИ СЕНЕГАЛ

Со сборными у Ньянга, между тем, никак не определится и не сложится. На ЧМ-2011 для 17-летних он не поехал, так как поругался с главным тренером французов Патриком Гонфалоном.

Летом 2011 года его пригласили и в сборную Сенегала, и в молодежную сборную Франции. Игрок выбрал второй вариант — и стал осенью 2012 года одним из фигурантов знаменитого дела о ночной самоволке со сбора молодежной команды в преддверии важного матча. Ньянг тогда составил компанию М'Вила, Мавинга, Гризманну и Бен Йеддеру. Его отлучили от всех сборных Франции до конца 2013 года. Вскоре Ален Жиресс позвал его в сборную Сенегала — Ньянг отказался.

РОМАН СО ЗВЕЗДОЙ РЕАЛИТИ-ШОУ

Что касается либеральной позиции Курбиса, то форвард был нужен «Монпелье». Ньянг ведь хорошо начал во французском клубе, забив в трех играх чемпионата два гола. Но постепенно сдулся (5 голов в 22 играх, в том числе 4 в 19 матчах чемпионата). Возможно, история с аварией повлияла.

В дальнейшем в судьбе Ньянга были аренды в «Дженоа» (5 голов в 14 матчах за полгода) и «Уотфорде», он возвращался в «Милан» — и в сезоне-2015/16 забил 8 голов в 21 матче (5 в 16 в чемпионате), хотя некоторое время отсутствовал из-за травмы.