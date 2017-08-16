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16 августа 2017, 16:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Комиссия РФС поставила низкую оценку Федотову за судейство игры «Зенит» — «Ахмат»

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение инспектора матча «Зенит» — «Ахмат» Гаряфия Жафярова поставить арбитру игры Игорю Федотову низкую оценку. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

По словам лавы судейского комитета РФС Андрея Бутенко Федотовым был допущен ряд грубых ошибок в обе стороны по объективности к нему претензий нет. Увеличить
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Встреча шестого тура чемпионата России прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. После матча вратарь «Зенита» Андрей Лунев заявил журналистам, что его надо было удалять с поля за игру руками за пределами штрафной площади. Позднее «Ахмат» заявил, что клуб подаст жалобу на работу Федотова.

«Федотовым был допущен ряд грубых ошибок в обе стороны, по объективности к нему претензий нет. Таким образом, комиссия поддержала низкую оценку инспектора Жафярова», — сказал Бутенко.

Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоялось в среду в Москве.

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