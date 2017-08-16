Комиссия РФС поставила низкую оценку Федотову за судейство игры «Зенит» — «Ахмат»
МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение инспектора матча «Зенит» — «Ахмат» Гаряфия Жафярова поставить арбитру игры Игорю Федотову низкую оценку. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.
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Встреча шестого тура чемпионата России прошла в воскресенье в
«Федотовым был допущен ряд грубых ошибок в обе стороны, по объективности к нему претензий нет. Таким образом, комиссия поддержала низкую оценку инспектора Жафярова», — сказал Бутенко.
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