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Встреча шестого тура чемпионата России прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. После матча вратарь «Зенита» Андрей Лунев заявил журналистам, что его надо было удалять с поля за игру руками за пределами штрафной площади. Позднее «Ахмат» заявил, что клуб подаст жалобу на работу Федотова.

«Федотовым был допущен ряд грубых ошибок в обе стороны, по объективности к нему претензий нет. Таким образом, комиссия поддержала низкую оценку инспектора Жафярова», — сказал Бутенко.