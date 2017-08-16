Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30702023/
16 августа 2017, 18:36 | Футбол: Премьер-лига | ГТРК "Дон-ТР"

ФК «Ростов» должен министерству имущества Дона 8,5 млн рублей

Футбольный клуб «Ростов» должен заплатить региональному министерству имущества 8,5 млн рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд области. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В материалах сказано, что пять лет назад клуб и министерство заключили договор на аренду земельного участка в Первомайском районе донской столицы. В период с 2015 по 2017 годы руководство желто-синих не исполняло обязательства по оплате аренды.

В результате общая сумма долга превысила 6,5 миллионов рублей, почти два миллиона составила пеня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Ростов» обязали выплатить 8,5 миллиона рублей долга по аренде

«Ростов» обязали выплатить 8,5 миллиона рублей долга по аренде

Арбитражный суд Ростовской области по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений взыскал с «Ростова» 8,5 миллиона рублей задолженности по аренде земельного участка, информирует rapsinews.ru.
Еще 7 новостей  Все новости

Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"

Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото

В России снова дорожает ОСАГО

Арестован известный российский спортсмен, расчленивший свою мать