ФК «Ростов» должен министерству имущества Дона 8,5 млн рублей

В материалах сказано, что пять лет назад клуб и министерство заключили договор на аренду земельного участка в Первомайском районе донской столицы. В период с 2015 по 2017 годы руководство желто-синих не исполняло обязательства по оплате аренды.

В результате общая сумма долга превысила 6,5 миллионов рублей, почти два миллиона составила пеня.