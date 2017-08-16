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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30701386/
16 августа 2017, 14:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» за первых три домашних матча в РФПЛ заработал на билетах 10 млн рублей

Заместитель коммерческого директора «Рубина» Андрей Кораблёв рассказал о работе клуба над реализацией билетов на домашние матчи в текущем сезоне РФПЛ.

Заместитель коммерческого директора Рубина Андрей <span class=error>Кораблёв</span> рассказал о работе клуба над реализацией билетов на домашние матчи в текущем сезоне <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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«В наш адрес было много критики, когда мы до регламентного минимума ограничили получение бесплатных пригласительных на матчи. Сейчас за три домашних игры за билеты мы уже собрали 10 миллионов рублей, хотя за весь прошлый год сумма была порядка 17-ти», — цитирует Кораблёва «Спорт Бизнес Online».

В домашних матчах текущего сезона на стадионе «Казань Арена», вмещающем 45 105 болельщиков, «Рубин» проиграл «Краснодару» (1:2, посещаемость — 11 934 зрителя), победил тульский «Арсенал» (2:1, 7 220 зрителей) и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1, 14 095 зрителей).

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