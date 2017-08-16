Переговоры «Спартака» по футболисту Луану находятся на грани срыва

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Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» предложил за Луана свыше €20 млн.

«Переговоры со “Спартаком” приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдет в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат», — сказал Пейшото.