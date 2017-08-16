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16 августа 2017, 14:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Переговоры «Спартака» по футболисту Луану находятся на грани срыва

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Переход нападающего бразильского «Гремио» Луана Виейры в московский «Спартак» находится под угрозой срыва, переговоры приостановлены. Об этом ТАСС рассказал агент 24-летнего бразильского футболиста Жаир Канту Пейшото.

По словам агента форварда <span class=error>Гремио</span> <span class=error>Жаира</span> Канту <span class=error>Пейшото</span> есть большая доля вероятности что <span class=error>Луан</span> не перейдет в московский клуб. Увеличить
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Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» предложил за Луана свыше €20 млн.

«Переговоры со “Спартаком” приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдет в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат», — сказал Пейшото.

Всю профессиональную карьеру Луан провел в «Гремио», сыграв за команду 116 матчей во всех турнирах, забив 34 гола и сделав 21 результативную передачу. Нападающий провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской команды Бразилии он стал победителем Игр 2016 года в Рио- де-Жанейро, проведя шесть матчей и забив три гола.

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