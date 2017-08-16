«Пашалич “Спартак” не усилит. Петкович — тем более». Ледяхов вступился за Карреру
Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов, несколько лет отработавший в тренерском штабе
красно-белых, — о неудачном старте команды, проблемах Массимо Карреры и потенциальных новичках.
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Видимо, что-то случилось...
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— Что, на ваш взгляд, творится со «Спартаком»?
— Парни все эмоции оставили в прошлом сезоне. Времени на восстановление не хватило. Особенно возрастным игрокам — Глушакову, Самедову и Комбарову, которые участвовали в Кубке конфедераций. А усиления по
— Есть и другая?
— Хромает игровая дисциплина. На поле многие недорабатывают. Отсюда пропущенные голы и, как следствие, потери очков. Ключевая фигура в команде — Фернанду. Его заслуга в чемпионстве «Спартака» — пятьдесят процентов, если не больше! Но сейчас бразилец явно не в оптимальном состоянии.
— Почему? У
— Не знаю, как он проводил каникулы. Но вспоминаю, каким приехал в «Спартак» прошлым летом. Лишний вес, по полю
— Калиниченко после матча с ЦСКА поражался: «Спартаковцы вышли с тремя опорными полузащитниками, но проиграли почти все подборы! Такое ощущение, что у ребят нет сил…».
— В дерби «Спартак» выглядел достойно. Когда повел в счете, решил сыграть на удержание и совсем
— А как вам Пашалич?
— Не убедил. Если уж брать легионера, то он должен быть на голову выше россиян. Это аксиома. Про Пашалича такого не скажешь. Про крайнего защитника Петковича — тем более.
— Насчет Петковича спорить не буду. А что в
— Солидный послужной список — не показатель. Помните французского защитника Кристиана Карамбе? Чемпион мира и Европы, с «Реалом» дважды побеждал в Лиге чемпионов… Но на
— На какие позиции?
— В оборону и центр полузащиты, где сказывается отсутствие Зобнина, — точно. С нападением ситуация двоякая. Да, есть Зе Луиш и Луиз Адриану, великолепные форварды. К сожалению, оба подвержены травмам. Вот и сейчас Зе Луиш выбыл минимум на две недели.
— Кстати, многие считают, что он сильнее Луиза Адриану. А вы как думаете?
— Трудно не согласиться. Мне тоже Зе Луиш нравится гораздо больше. По умению играть вверху с ним вообще в Европе мало кто может тягаться. Здорово укрывает мяч корпусом, сам себе создает моменты, активно перемещается по всему полю, помогает защитникам. Настырный, настоящий трудяга.
— Вот только с реализацией беда.
— Послушайте, он бы сегодня был в «Реале» или «ПСЖ», если б стабильно забивал по двадцать мячей за сезон! Этот единственный минус парень компенсирует тем, что в каждом матче играет очень полезно, на команду. Для «Спартака» покупка Зе Луиша — большая удача.
— Гарай способен решить проблемы в центре обороны?
— Конечно! Он и сегодня входит в пятерку сильнейших защитников мира! Правда, травм в последнее время у Гарая многовато. Это настораживает.
— А возраст?
— В октябре ему стукнет 31. Для центрального защитника — не помеха. Опыт и мастерство такого игрока помогут «Спартаку» в Лиге чемпионов, уверен на сто процентов.
— А Нойштедтер нужен?
— Нет. При всем уважении к Роману, это — не уровень «Спартака». Не представляю, чем он мог заинтересовать Карреру. Неужели дело лишь в российском паспорте Нойштедтера?
— Хоть к
— К Джикии. Прибавляет на глазах. Против любого соперника играет спокойно, уверенно, надежно. Неслучайно уже и в сборной стал основным защитником. Промес тоже очень старается, держит планку. Не сомневаюсь, что и Ребров принесет еще «Спартаку» немало пользы. Артем — не только прекрасный вратарь, но и хороший человек, от него исходит положительная энергетика. Думаю, против «Локомотива» выйдет именно он.
— Почему?
— У Селихова отличные данные, однако в дерби свой шанс он не использовал. А Ребров отдохнул, ментально перезагрузился после питерского разгрома.
— Каррера на старте сезона допустил
— Нет. Когда читаю, что Массимо, дескать, устал, становится смешно. Отчего он мог устать? От золотых медалей, которые завоевал в первый же год самостоятельной работы? Глобальных просчетов у Карреры не вижу. Просто пока идет расплата за прошлый сезон. Надо перетерпеть, дождаться, когда наберут форму лидеры, — и все наладится. В этом смысле матч с «Локомотивом» — ключевой. Если «Спартак» вдруг снова проиграет, может случиться психологический надлом. Если же победит, скоро вернется в чемпионскую гонку.
— К какому варианту склоняетесь вы?
— Ко второму. Не верю, что «Спартак» потеряет очки. Слишком много у «Локомотива» проблем. Особенно в атаке, где приходится играть по принципу «как получится».
— «Зенит» — главный фаворит чемпионата?
— Вряд ли.
— Вот так ответ.
— Сейчас здорово смотрятся только Кокорин да Кузяев. Оборона не отличается надежностью. Новички, включая аргентинцев, в командную игру пока не вписаны. Паредес и Дриусси — ребята молодые, талантливые, но переоценивать их не стоит. Вон, Жулиану год назад начал блестяще, а теперь его в Турцию с трудом спихнули… Конечно, в тройку «Зенит» попадет, но легкой жизни в борьбе со «Спартаком» и ЦСКА у него точно не будет.
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