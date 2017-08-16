К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Что, на ваш взгляд, творится со «Спартаком»?

— Парни все эмоции оставили в прошлом сезоне. Времени на восстановление не хватило. Особенно возрастным игрокам — Глушакову, Самедову и Комбарову, которые участвовали в Кубке конфедераций. А усиления по каким-то причинам пока не произошло. Пожалуй, это главная причина стартовых неудач «Спартака».

— Есть и другая?

— Хромает игровая дисциплина. На поле многие недорабатывают. Отсюда пропущенные голы и, как следствие, потери очков. Ключевая фигура в команде — Фернанду. Его заслуга в чемпионстве «Спартака» — пятьдесят процентов, если не больше! Но сейчас бразилец явно не в оптимальном состоянии.

— Почему? У него-то был отпуск, а не Кубок конфедераций.

— Не знаю, как он проводил каникулы. Но вспоминаю, каким приехал в «Спартак» прошлым летом. Лишний вес, по полю еле-еле передвигался. Через месяц избавился от животика, набрал форму — и заблистал. Второй круг вообще отыграл на высочайшем уровне! Вот и сейчас, думаю, все повторится. К Лиге чемпионов Фернанду должен быть в порядке. И, надеюсь, уже не будет совершать таких нелепых ошибок, как в игре с «Зенитом».

— Калиниченко после матча с ЦСКА поражался: «Спартаковцы вышли с тремя опорными полузащитниками, но проиграли почти все подборы! Такое ощущение, что у ребят нет сил…».

— В дерби «Спартак» выглядел достойно. Когда повел в счете, решил сыграть на удержание и совсем чуть-чуть не дотянул до победы. ЦСКА спасло индивидуальное мастерство Головина и Витинью. Впрочем, второй гол — несчастный случай. Что касается опорных хавбеков, то про Фернанду я уже сказал. Как только он наберет кондиции, то и «Спартак» сразу прибавит. Для Глушакова прошлый сезон стал одним из лучших в карьере. Сможет ли второй год подряд отыграть так же ярко — вопрос. Но по самоотдаче даже сейчас претензий к нему нет.

— А как вам Пашалич?

— Не убедил. Если уж брать легионера, то он должен быть на голову выше россиян. Это аксиома. Про Пашалича такого не скажешь. Про крайнего защитника Петковича — тем более.

— Насчет Петковича спорить не буду. А что в Пашалич-то смущает? Все-таки человек был в «Челси», «Монако», «Милане».

— Солидный послужной список — не показатель. Помните французского защитника Кристиана Карамбе? Чемпион мира и Европы, с «Реалом» дважды побеждал в Лиге чемпионов… Но на поле-то выходил очень редко! Так что пребывание Пашалича в топ-клубах еще ни о чем не говорит. На мой взгляд, это футболист среднего уровня. В Лиге чемпионов «Спартак» не усилит. Как и Петкович, который ни в чем не превосходит Ещенко. Разве что моложе. Если «Спартак» хочет выступить в Европе достойно, до закрытия трансферного окна надо приобрести трех игроков хорошего европейского класса.

— На какие позиции?

— В оборону и центр полузащиты, где сказывается отсутствие Зобнина, — точно. С нападением ситуация двоякая. Да, есть Зе Луиш и Луиз Адриану, великолепные форварды. К сожалению, оба подвержены травмам. Вот и сейчас Зе Луиш выбыл минимум на две недели.

— Кстати, многие считают, что он сильнее Луиза Адриану. А вы как думаете?

— Трудно не согласиться. Мне тоже Зе Луиш нравится гораздо больше. По умению играть вверху с ним вообще в Европе мало кто может тягаться. Здорово укрывает мяч корпусом, сам себе создает моменты, активно перемещается по всему полю, помогает защитникам. Настырный, настоящий трудяга.

— Вот только с реализацией беда.

— Послушайте, он бы сегодня был в «Реале» или «ПСЖ», если б стабильно забивал по двадцать мячей за сезон! Этот единственный минус парень компенсирует тем, что в каждом матче играет очень полезно, на команду. Для «Спартака» покупка Зе Луиша — большая удача.

— Гарай способен решить проблемы в центре обороны?

— Конечно! Он и сегодня входит в пятерку сильнейших защитников мира! Правда, травм в последнее время у Гарая многовато. Это настораживает.

— А возраст?

— В октябре ему стукнет 31. Для центрального защитника — не помеха. Опыт и мастерство такого игрока помогут «Спартаку» в Лиге чемпионов, уверен на сто процентов.

— А Нойштедтер нужен?

— Нет. При всем уважении к Роману, это — не уровень «Спартака». Не представляю, чем он мог заинтересовать Карреру. Неужели дело лишь в российском паспорте Нойштедтера?

— Хоть к кому-то в «Спартаке» по первым матчам нет претензий?

— К Джикии. Прибавляет на глазах. Против любого соперника играет спокойно, уверенно, надежно. Неслучайно уже и в сборной стал основным защитником. Промес тоже очень старается, держит планку. Не сомневаюсь, что и Ребров принесет еще «Спартаку» немало пользы. Артем — не только прекрасный вратарь, но и хороший человек, от него исходит положительная энергетика. Думаю, против «Локомотива» выйдет именно он.

— Почему?

— У Селихова отличные данные, однако в дерби свой шанс он не использовал. А Ребров отдохнул, ментально перезагрузился после питерского разгрома.

— Каррера на старте сезона допустил какие-то ошибки?

— Нет. Когда читаю, что Массимо, дескать, устал, становится смешно. Отчего он мог устать? От золотых медалей, которые завоевал в первый же год самостоятельной работы? Глобальных просчетов у Карреры не вижу. Просто пока идет расплата за прошлый сезон. Надо перетерпеть, дождаться, когда наберут форму лидеры, — и все наладится. В этом смысле матч с «Локомотивом» — ключевой. Если «Спартак» вдруг снова проиграет, может случиться психологический надлом. Если же победит, скоро вернется в чемпионскую гонку.

— К какому варианту склоняетесь вы?

— Ко второму. Не верю, что «Спартак» потеряет очки. Слишком много у «Локомотива» проблем. Особенно в атаке, где приходится играть по принципу «как получится».

— «Зенит» — главный фаворит чемпионата?

— Вряд ли.

— Вот так ответ.

— Сейчас здорово смотрятся только Кокорин да Кузяев. Оборона не отличается надежностью. Новички, включая аргентинцев, в командную игру пока не вписаны. Паредес и Дриусси — ребята молодые, талантливые, но переоценивать их не стоит. Вон, Жулиану год назад начал блестяще, а теперь его в Турцию с трудом спихнули… Конечно, в тройку «Зенит» попадет, но легкой жизни в борьбе со «Спартаком» и ЦСКА у него точно не будет.