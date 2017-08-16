Выжженной земли не оказалось. «Ростов» борется за еврокубки и без Бердыева
«Советский спорт» разбирается, почему
желто-синие вновь среди лидеров премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В июне футбольные болельщики и эксперты сошлись в одном — после ухода Курбана Бердыева «Ростов» ждет крах. Новых спонсоров не было, игроки разбежались, а главным тренером стал Леонид Кучук, последним местом работы которого был аутсайдер украинского чемпионата «Сталь».
В итоге к седьмому туру
Мы попытались разобраться в причинах успеха донского клуба.
ЛЕГЕНДЫ ОСТАЛИСЬ
В июле капитан «Ростова» Александр Гацкан выложил в одной из социальных сетей фото, где он стоит на фоне фанатского граффити с надписью «Игрок и тренеры меняются. Мы остаемся». Намек прозрачен и понятен даже тем, кто особо не следит за донской командой. Сейчас в составе
Оба футболиста — символы клуба и успокоительная пилюля для фанатов. Кроме этого, молдаванин и белорус переживают вторую футбольную молодость. 36-летний Калачев в этом сезоне уже успел забить три гола и сделать две голевых передачи, а 33-летний капитан клуба — автор двух важнейших мячей.
В нужный момент футболисты повели новый «Ростов» за собой и стали теми, на кого могут положиться новый тренерский штаб и руководство команды.
ХОРОШАЯ СЕЛЕКЦИЯ
После ухода многих игроков «Ростову» пришлось собирать, по сути, совсем другую команду. В клубе появилось 15 новых игроков. Ставку сделали на молодых футболистов и тех, которым есть что и кому доказывать.
Из тех, кто пришел особенно выделяются защитники. Мацей Вилюш и Сверрир Ингасон — без особых проблем заменили ушедших. «Ростов» вновь пропускает очень мало, а фактурный исландец и вовсе стал одним из главных открытий старта чемпионата. Стоит отметить, что со всеми новичками были подписаны долгосрочные контракты.
Не обошлось и без арендованных игроков, но, по информации нашего издания, у многих в соглашениях прописана возможность выкупа.
ПРОБЛЕМ НЕТ
Удивительно, но после того, как Бердыев ушел из «Ростова» у клуба практически исчезли финансовые проблемы. Все платежи осуществляются в срок, а в руководстве клуба не хватаются за голову, когда
Стоит отметить, что у клуба появился новые спонсоры и партнеры. Речь идет о трех компаниях. Одной из них владеет нынешний президент клуба Арташес Арутюнянц, который делает все возможное, чтобы «Ростов» забыл о своем нищенском прошлом и огромных проблемах.
РАБОТА ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА
Одной из главных причин успеха «Ростова» стала работа нового тренерского штаба. Леонид Кучук с первых дней внушает футболистам, что каждый из них способен на многое, а игроки в свою очередь пока что его не подводят.
Именно благодаря доверию тренера вновь заиграл кем только не списанный Владимир Дядюн. Да, порой нападающему не хватает мастерства, но желания у него хоть отбавляй. Даже в концовках матчей игрок совершает стометровые рывки, чтобы заработать угловой или аут. В домашнем матче с «Динамо» трибуны уже кричали его фамилию.
Кроме психологии много времени уделяется и тактике. С Кучуком «Ростов» действует по схеме «5−2−2−1» в защите и «3−4−3» при атаке. Во время каждой тренировки много времени уделяется перестроениям. За руку как при Бердыеве никто игроков не водит, но теоретические занятия могут длиться по часу.
Удалось Кучуку и практически невозможное. «Ростов» научился играть в гостях. В прошлом сезоне команда одержала всего две победы за пределами родного города, а в нынешнем уже трижды праздновала успех не на «Олимпе».
ЧТО ЖДЕТ КОМАНДУ?
Откровенно говоря, «Ростову» повезло с календарем. В начале чемпионата
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