Дмитрий Селюк: У Гарая нет особой мотивации играть за «Спартак»
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением по поводу возможного переходов в московский «Спартак» защитника Эсекиэля Гарая.
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— Гарай сначала был в «Зените», потом пошел далеко не в
Он напоминает неуловимого Джо, просто потому, что нигде не может задержаться. В «Валенсии» у него особо не получается, агент хочет пристроить его в Россию. У него нет большой мотивации играть за «Спартак», в этом я уверен, — рассказал Селюк.
Напомним, в 2014 — 2016 годах Гарай защищал цвета «Зенита».
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