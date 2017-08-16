Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30698119/
16 августа 2017, 11:14 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Дмитрий Селюк: У Гарая нет особой мотивации играть за «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением по поводу возможного переходов в московский «Спартак» защитника Эсекиэля Гарая.

Футбольный агент Дмитрий <span class=error>Селюк</span> поделился мнением по поводу возможного переходов в московский Спартак защитника Эсекиэля <span class=error>Гарая</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Гарай сначала был в «Зените», потом пошел далеко не в топ-клуб «Валенсию», сейчас снова захотел в Россию. На месте руководителей «Спартака» я задался бы вопросом: в чем его мотивация? Постоянно блуждать?

Он напоминает неуловимого Джо, просто потому, что нигде не может задержаться. В «Валенсии» у него особо не получается, агент хочет пристроить его в Россию. У него нет большой мотивации играть за «Спартак», в этом я уверен, — рассказал Селюк.

Напомним, в 2014 — 2016 годах Гарай защищал цвета «Зенита».

Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 августа

«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Хоккеистки сборной США полностью разделись для фотосессии ESPN (Горячие фото)