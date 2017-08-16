Форварда «СКА-Хабаровска» вызвали в сборную Армении

Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян пригласил на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2018 года четырёх игроков российских клубов, в том числе и форварда «СКА-Хабаровска» Руслана Коряна.

Сборная Армении 1 сентября сыграет с национальной командой Румынии в Бухаресте, а 4-го в Ереване примет сборную Дании. Помимо Руслана Коряна на подготовительные сборы вызвали полузащитника воронежского «Факела» Армена Амбарцумяна, защитника екатеринбургского «Урала» Вараздата Арояна и нападающего красноярского «Енисея» Артура Саркисова.

Участие в матчах отборочного цикла чемпионата мира 2018 примет ещё один легионер хабаровского СКА — Георгий Наваловский сыграет за сборную Грузии. Команда 2 сентября примет национальную команду Ирландии, а 5-го проведёт встречу с Австрией.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе «СКА-Хабаровска», участие в матчах за сборную не помешает легионерам играть за «армейцев». Календарь Российской Премьер-лиги подстроен под международные состязания, поэтому встречи национальных команд и клубов РФПЛ не накладываются друг на друга.

В отборочной группе Е сборная Армении после шести туров занимает пятое место с шестью очками в копилке, уступая по дополнительным показателям румынам. Национальная команда Грузии в группе D находится на пятой строчке. В активе сборной три очка.