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16 августа 2017, 9:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Представители ЦСКА прибыли в Бразилию на переговоры с «Флуминенсе» по Венделу

Представители московского ЦСКА прибыли в Рио-де-Жанейро, чтобы сделать предложение «Флуминенсе» по поводу полузащитника Вендела, сообщает FOX Sports.

Представители московского ЦСКА прибыли в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> чтобы сделать предложение Флуминенсе по поводу полузащитника <span class=error>Вендела</span> сообщает FOX Sports. Увеличить
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Подробности возможной сделки не разглашаются.

Интерес к 19-летнему хавбеку также проявляли «Барселона» и «Милан».

В текущем чемпионате Бразилии Вендел провёл 18 матчей (все в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Как сообщалось ранее, в сферу интересов ЦСКА также попал нападающий «Лилля» и сборной Португалии Антонио Эдер. Французский клуб хочет продать форварда за € 6 млн.

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