Представители ЦСКА прибыли в Бразилию на переговоры с «Флуминенсе» по Венделу
Представители московского ЦСКА прибыли в
Рио-де-Жанейро, чтобы сделать предложение «Флуминенсе» по поводу полузащитника Вендела, сообщает FOX Sports.
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Подробности возможной сделки не разглашаются.
Интерес к 19-летнему хавбеку также проявляли «Барселона» и «Милан».
В текущем чемпионате Бразилии Вендел провёл 18 матчей (все в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Как сообщалось ранее, в сферу интересов ЦСКА также попал нападающий «Лилля» и сборной Португалии Антонио Эдер. Французский клуб хочет продать форварда за € 6 млн.
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