В «Спартаке» ищут крайнего вместо новичков. Это плохая идея

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То, что перед «Спартаком» стоит важнейшая задача укрепить состав, в клубе все понимали еще до начала сборов. Во время подготовки о необходимости качественного усиления заговорили лидеры команды — например, Квинси Промес. После первых матчей нового сезона это увидели и болельщики. Трансферная проблема, и без того всегда острая, вышла на самый первый план, заслонив, кажется, даже болезненные поражения от «Зенита» и ЦСКА. Во всяком случае, эти неудачи воспринимаются именно как часть проблемы, а не что-то самостоятельное.

Реакция автоматическая. Провалилась оборона — «дайте центрального защитника». Не получается в атаке — «где Луан?».

С каждым днем, с каждым не подтвердившимся слухом или реально сорвавшейся сделкой напряжение нарастало.

Незадолго до дерби с ЦСКА оно вырвалось наружу. Сначала высказался Массимо Каррера («Я называл имена и позиции, но по разным причинам не получилось купить этих игроков».) Затем ему ответил вице-президент Наиль Измайлов («В мае были названы позиции, а не фамилии»). Кроме того, по словам вице-президента, итальянец «в последний момент передумал» по поводу Смолова и Канунникова. Хотя опять же у Карреры на этот счет своя версия событий.

По-моему, заочными спорами тех, кто реально отвечает за результат — на поле и за его пределами, — «Спартак» зачем-то сам усложняет свое положение. Вместо того чтобы искать новичков, красно-белые, выходит, ищут крайнего, на кого можно было бы свалить ответственность за неудачный старт сезона. Причем делают это как тренер, явно недовольный работой селекционного отдела, так и менеджмент, который взваливает ответственность на тренера.

Марио ПАШАЛИЧ — один из двух новичков «Спартака». Спорт-Экспресс

Если убрать все оговорки и традиционно вежливые обороты, диалог Карреры и руководства клуба со стороны выглядит примерно так:

Массимо: «Вы мне никого не купили, хотя я предоставил список еще в мае. Взяли только Пашалича, и то благодаря моей дружбе с Конте. Проявите уважение к чемпиону, дайте трансферы!».

Руководство: «В твоем списке были Тигиев, Петкович и Пашалич, а еще ты сам отказался от Смолова и Канунникова. И вообще в начале прошлого сезона команда шла гораздо лучше, хотя у тебя, Массимо, не было Луиза Адриану, Самедова и Джикии, а сейчас они есть. Тренируй лучше, тем более с таким штабом, а селекцией мы сами займемся».

Понять можно обе стороны.

Каррера после золота чемпионата, очевидно, считает себя не парнем, что хлопает ребят по плечу и говорит зажигательные речи, а сэром Алексом Фергюсоном, который имеет право на большой штаб аналитиков и собственное видение селекции.

Но трансферами «Спартака» до этого занимался не Каррера. И уступать итальянцу и его окружению эту важную роль менеджмент клуба не собирается. С какой стати?

Здесь, пожалуй, и кроются причины — пока не конфликта, а недопонимания. Как сказал Измайлов, комментируя высказывания Карреры, «сложности перевода».

Если сорвется сделка по Гараю (шансы его приобрести остаются, но их немного) и вместо аргентинца возьмут, например, защитника «Арсенала» Максима Беляева, наверняка этому тоже найдется похожее объяснение.

Но объяснять можно что угодно и как угодно, а тлеющий огонек тем временем разгорается. И когда начнутся настоящие испытания, тушить его будет поздно. Да и бесполезно. Ветер Лиги чемпионов раздует пожар, который превратит золотую весну-2017 в далекий и сладкий сон.

Искать виноватого сейчас, пока еще есть время исправить ситуацию, это очень плохая идея.