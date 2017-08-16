В «Спартаке» ищут крайнего вместо новичков. Это плохая идея
Неудачный старт
красно-белых неизбежно привел к сложным и неприятным разговорам внутри клуба. Некоторые уже просачиваются наружу.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
То, что перед «Спартаком» стоит важнейшая задача укрепить состав, в клубе все понимали еще до начала сборов. Во время подготовки о необходимости качественного усиления заговорили лидеры команды — например, Квинси Промес. После первых матчей нового сезона это увидели и болельщики. Трансферная проблема, и без того всегда острая, вышла на самый первый план, заслонив, кажется, даже болезненные поражения от «Зенита» и ЦСКА. Во всяком случае, эти неудачи воспринимаются именно как часть проблемы, а не
Реакция автоматическая. Провалилась оборона — «дайте центрального защитника». Не получается в атаке — «где Луан?».
С каждым днем, с каждым не подтвердившимся слухом или реально сорвавшейся сделкой напряжение нарастало.
Незадолго до дерби с ЦСКА оно вырвалось наружу. Сначала высказался Массимо Каррера («Я называл имена и позиции, но по разным причинам не получилось купить этих игроков».) Затем ему ответил
Если убрать все оговорки и традиционно вежливые обороты, диалог Карреры и руководства клуба со стороны выглядит примерно так:
Массимо: «Вы мне никого не купили, хотя я предоставил список еще в мае. Взяли только Пашалича, и то благодаря моей дружбе с Конте. Проявите уважение к чемпиону, дайте трансферы!».
Руководство: «В твоем списке были Тигиев, Петкович и Пашалич, а еще ты сам отказался от Смолова и Канунникова. И вообще в начале прошлого сезона команда шла гораздо лучше, хотя у тебя, Массимо, не было Луиза Адриану, Самедова и Джикии, а сейчас они есть. Тренируй лучше, тем более с таким штабом, а селекцией мы сами займемся».
Понять можно обе стороны.
Каррера после золота чемпионата, очевидно, считает себя не парнем, что хлопает ребят по плечу и говорит зажигательные речи, а сэром Алексом Фергюсоном, который имеет право на большой штаб аналитиков и собственное видение селекции.
Но трансферами «Спартака» до этого занимался не Каррера. И уступать итальянцу и его окружению эту важную роль менеджмент клуба не собирается. С какой стати?
Здесь, пожалуй, и кроются причины — пока не конфликта, а недопонимания. Как сказал Измайлов, комментируя высказывания Карреры, «сложности перевода».
Если сорвется сделка по Гараю (шансы его приобрести остаются, но их немного) и вместо аргентинца возьмут, например, защитника «Арсенала» Максима Беляева, наверняка этому тоже найдется похожее объяснение.
Но объяснять можно что угодно и как угодно, а тлеющий огонек тем временем разгорается. И когда начнутся настоящие испытания, тушить его будет поздно. Да и бесполезно. Ветер Лиги чемпионов раздует пожар, который превратит золотую весну-2017 в далекий и сладкий сон.
Искать виноватого сейчас, пока еще есть время исправить ситуацию, это очень плохая идея.
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