Эсекиэль Беляев. Кто понравился Каррере

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39-й ИЗ 57

Видимо, Каррере надоело ждать, пока руководство даст добро на дорогостоящие покупки. И понять итальянца можно: укреплять состав «Спартаку» необходимо немедленно. Хотя бы для эмоциональной встряски. Однако кандидатура Беляева выглядит странно, под каким углом не нее ни посмотри. Понятно, что Эсекиэль Гарай — футболист куда более высокого класса. Но даже на уровне российской премьер-лиги Беляев, мягко говоря, не выделяется.

Вот основные показатели Беляева согласно данным Instat в среднем за матч в этом сезоне: он делает по 38 передач (это довольно мало), вступает в 14 единоборств (победителем выходит в 58% случаев), совершает по 3,4 отбора. С такими характеристиками 25-летний футболист занимает 39-е место среди 57 центральных защитников, игравших в прошедших шести турах.

Примечательно, что 1-е место в рейтинге занимает Таски, 6-е Боккетти, а 7-е Джикия. То есть в целом центр спартаковской обороны выглядит уверенно. Неудачные результаты в большей степени связаны с проблемами в других зонах: на флангах защиты, в опорной зоне. Очевидно, что низкую результативность демонстрируют форварды. Кроме того в обойме есть Кутепов — еще один центральный защитник, который совсем недавно вызывался в сборную России. Поэтому странно, что Каррера заинтересовался вдруг исполнителем, который объективно не сильнее нынешних.

9 августа. Москва. «Спартак» — «Арсенал» — 2:0. Максим БЕЛЯЕВ (слева) против ЗЕ ЛУИША (в центре). Спорт-Экспресс

НЕ ЗАХЛЕБНУЛСЯ В ФНЛ

Итак, напомним, кто такой Беляев. В текущем сезоне он сыграл в пяти из шести матчей «Арсенала» (в Казани Миодраг Божович оставил его в запасе). Против «Локомотива» (0:1) позволил Пейчиновичу сделать победную голевую скидку. Не прервал роковой пас на Маркова в матче с «Тосно» (1:2). Неудачно выбросился на спартаковца Зе Луиша, когда тот вывел на ворота Габулова Пашалича и Промеса, а затем не сумел помешать забить самому африканцу — в итоге 0:2. Не смог создать помех Евсееву, чей гол принес «Уралу» ничью в Туле…

Портал Transfermarkt оценивает стоимость его трансфера в 1,5 миллиона евро. Примечательно, что больше он никогда и не стоил. Вот меньше — бывало. Например, полтора года назад, когда защитник играл в ФНЛ за «Шинник», трансфер оценивался в 600 тысяч. Как раз в начале 2016-го Беляев начал выбираться из недр первого дивизиона, на правах свободного агента подписав контракт с «Арсеналом». Вместе с туляками он вышел в премьер-лигу, а в прошлом сезоне провел 27 матчей в чемпионате и два в стыках. При этом лишь раз был заменен.

ДИТЯ КОУСЕЙРУ

По сути, сезон-2016/17 стал для Беляева первым в карьере, когда он стабильно выступал в статусе игрока стартового состава клуба премьер-лиги. Защитник родом из города Озеры Московской области. Он прошел школу «Локомотива». Считался одним из самых перспективных в своем возрасте и уже в 16 лет был заявлен за молодежный состав, в с 17 (летом 2009-го) дебютировал за основу «Локо» в премьер-лиге, выйдя на замену в Перми.

Но следующего шансы пришлось ждать долго. Прежде чем обратить на себя внимание Жозе Койсейру, взявшего игрока на сборы в начале 2012-го, Беляев играл в аренде за брянское «Динамо» и владимирское «Торпедо». Португальский тренер в Максима поверил. Поставил в его в стартовый состав на матчи против «Атлетика» из Бильбао в Лиге Европы и вообще сделал весной основным защитником в финальной части «переходного» сезона-2011/12.

ЗАГАДОЧНЫЙ ВЫЗОВ ОТ КАПЕЛЛО

Однако дальше начались одни мучения. Койсейру уступил место Славену Биличу, и при хорвате Беляев сыграл лишь однажды. Затем его отдали в аренду в «Ростов», но и там он не стал основным. Летом 2013-го в паре со старым знакомым Тарасом Бурлаком напортачил на молодежном Euro и окончательно осел в запасе «Локо», лишь изредка выступая за дубль.

Тем удивительнее, что в начале 2014-го Беляев получил вызов в первую сборную от Фабио Капелло. Хотя не провел на поле за две трети чемпионата ни минуты!

— Видимо, до такого довели, что нам некого вызывать в сборную, — с юмором подошел тогда к новости Беляев в интервью «СЭ». — У нас есть защитники возрастные, многоопытные, но не за горами омоложение. И кто придет на смену? По пальцам пересчитать можно.

Сыграть за национальную команду Беляеву в итоге не довелось. А в августе 2014-го он порвал крестообразные связки… И в следующий раз появился на поле только через год. Все это время контракт с «Локо» еще действовал, но на воспитанника не рассчитывали.