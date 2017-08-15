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15 августа 2017, 19:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Ахматом»

«Зенит» на своём официальном канале в YouTube в рамках традиционной рубрики «Скрытая камера» опубликовал видео, посвящённое любопытным событиям, происходившим вокруг домашнего матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:0).

Игроки приветствуют друг друга перед началом матча 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ахмат (Грозный). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Скрытая камера “Зенит-ТВ” показывает невероятную атмосферу домашнего стадиона сине-бело-голубых до, во время и после разгрома “Ахмата”. Сегодня в программе: Кристиан Нобоа и шарики, дети Доменико Кришито, первый #ФанПроменад на стадионе “Санкт-Петербург”, спиннер Фёдора Погорелова и многое другое», — говорится в описании к видео.

13.08.2017 20:00 Зрители 45470 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Зенит 4:0 Ахмат
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Олег Кононов
Голы
28′ Леандро Паредес 5
51′ Александр Кокорин 9
68′ Далер Кузяев 14
84′ Юрий Жирков (А. Кокорин, А. Анюков) 18
Составы
Андрей Лунев 99
27′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
Себастьян Дриусси 11
57′ Денис Терентьев 3
Александр Анюков 2
74′ Далер Кузяев 14
Юрий Жирков 18
66′ Олег Шатов 17
Матиас Краневиттер 8
33 Виталий Гудиев
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель 26′
94 Филипе Сампайю
40 Ризван Уциев (к) 27′ 29′
11 Силва Лима Исмаэл
23 Антон Швец
93 Апти Ахъядов 21′
19 Олег Иванов 69′ 50′
10 Халид Кадыров
14 Феррейра дос Сантос Раванелли 45′
21 Одисе Роши 75′
8 Лео Жаба 77′
95 Магомед Митришев
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 0
12 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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