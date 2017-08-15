«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Ахматом»
«Зенит» на своём официальном канале в YouTube в рамках традиционной рубрики «Скрытая камера» опубликовал видео, посвящённое любопытным событиям, происходившим вокруг домашнего матча 6-го тура российской
Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:0).
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«Скрытая камера “Зенит-ТВ” показывает невероятную атмосферу домашнего стадиона
|13.08.2017 20:00
|Зрители 45470
|основной раунд: 6-й тур
|Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Олег Кононов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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