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15 августа 2017, 19:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» планирует заработать на матче со «Спартаком» до 3 млн рублей

Председатель попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев рассказал о планах клуба по развитию детско-юношеского футбола и привлечению спонсоров.

«В наших ближайших планах — строительство футбольного мини-манежа, где ребята могли бы заниматься круглый год. А в дальнейшем надо думать уже о футбольной академии, где могли бы тренироваться перспективные ребята со всего региона.

Также необходимо привлечь новых спонсоров, чтобы команда не знала по ходу сезона проблем. Но клубу нужно и самому зарабатывать. Считаю, что на ближайшем матче с московским «Спартаком» реально заработать до 3 млн рублей, — цитирует Мкртычева издание «Хабаровский край сегодня».

Матч 8-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» — «Спартак» пройдёт 27 августа.

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