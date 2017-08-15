«СКА-Хабаровск» планирует заработать на матче со «Спартаком» до 3 млн рублей
Председатель попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев рассказал о планах клуба по развитию
детско-юношеского футбола и привлечению спонсоров.
«В наших ближайших планах — строительство футбольного
Также необходимо привлечь новых спонсоров, чтобы команда не знала по ходу сезона проблем. Но клубу нужно и самому зарабатывать. Считаю, что на ближайшем матче с московским «Спартаком» реально заработать до 3 млн рублей, — цитирует Мкртычева издание «Хабаровский край сегодня».
Матч 8-го тура российской
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