«СКА-Хабаровск» планирует заработать на матче со «Спартаком» до 3 млн рублей

«В наших ближайших планах — строительство футбольного мини-манежа, где ребята могли бы заниматься круглый год. А в дальнейшем надо думать уже о футбольной академии, где могли бы тренироваться перспективные ребята со всего региона.

Также необходимо привлечь новых спонсоров, чтобы команда не знала по ходу сезона проблем. Но клубу нужно и самому зарабатывать. Считаю, что на ближайшем матче с московским «Спартаком» реально заработать до 3 млн рублей, — цитирует Мкртычева издание «Хабаровский край сегодня».