«Ростов» обязали выплатить 8,5 миллиона рублей долга по аренде
Арбитражный суд Ростовской области по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений взыскал с «Ростова» 8,5 миллиона рублей задолженности по аренде земельного участка, информирует rapsinews.ru.
Согласно материалам дела, в 2012 году стороны заключили договор аренды участка в
В результате ненадлежащего исполнения «Ростовом» обязательств по уплате арендных платежей за клубом образовалась задолженность в размере 6,7 миллиона рублей за период с декабря 2015 года по март 2017 года.
Представитель «Ростова», согласно материалам дела, в судебное заседание не явился. Арбитраж посчитал требования обоснованными, взыскав с ответчика сумму основного долга, а также пени и проценты.
В производстве суда имеется аналогичное заявление регионального министерства имущественных и земельных отношений о взыскании с «Ростова» 1,2 миллиона рублей.
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