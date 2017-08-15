Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30692974/
15 августа 2017, 19:16 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Ростов» обязали выплатить 8,5 миллиона рублей долга по аренде

Арбитражный суд Ростовской области по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений взыскал с «Ростова» 8,5 миллиона рублей задолженности по аренде земельного участка, информирует rapsinews.ru.

Согласно материалам дела, в 2012 году стороны заключили договор аренды участка в Ростове-на-Дону. По условиям соглашения, футбольный клуб использовал землю в спортивных целях.

В результате ненадлежащего исполнения «Ростовом» обязательств по уплате арендных платежей за клубом образовалась задолженность в размере 6,7 миллиона рублей за период с декабря 2015 года по март 2017 года.

Представитель «Ростова», согласно материалам дела, в судебное заседание не явился. Арбитраж посчитал требования обоснованными, взыскав с ответчика сумму основного долга, а также пени и проценты.

В производстве суда имеется аналогичное заявление регионального министерства имущественных и земельных отношений о взыскании с «Ростова» 1,2 миллиона рублей.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ