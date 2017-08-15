Головин признан MVP 6-го тура РФПЛ

Все 12 членов постоянного жюри «Чемпионата» включили Головина в свои тройки лучших, что обеспечило ему соответствующее количество баллов. Ещё три очка Головин получил по итогам опроса во «ВКонтакте», где большинство пользователей соцсети поставили его на первое место. На официальной странице проекта MVP он добрал ещё два балла, финишировав на втором месте после Тимофея Калачёва.

Белорусскому хавбеку «Ростова», несмотря на два забитых гола и результативную передачу в матче с «Уфой», не удалось набрать максимум в экспертном голосовании — на его счету 9 баллов. Три дополнительных балла Калачёв получил от читателей на странице проекта MVP, ещё два — от подписчиков во «ВКонтакте».



Третьим в рейтинге самых ценных игроков тура стал зенитовец Александр Кокорин, который не обходится без гола вот уже четвёртый матч подряд. На этот раз его гол и голевой пас огорчили болельщиков грозненского «Ахмата». 11 баллов записал себе в актив форвард в голосовании экспертов и ещё по одному — в опросах во «ВКонтакте» и на странице MVP.

Помимо Головина, Кокорина и Калачёва на звание MVP 6-го тура РФПЛ претендовал нападающий «Динамо» Кирилл Панченко.