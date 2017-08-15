Встреча «Спартак» — «Локомотив» пройдет на стадионе «красно-белых» в Тушине в субботу, 19 августа, и начнется в 17:30 (мск). После шести туров «Локомотив» идет на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 13 очков, а действующий чемпион страны «Спартак» отстает от железнодорожников на пять баллов и занимает девятую строчку.

Как сообщается, помогать Еськову будут судьи на линиях Дмитрий Мосякин (Москва) и Игорь Демешко (Химки), резервным судьей матча назначен еще один москвич Игорь Федотов, а инспектором — Александр Колобаев (Москва).

Остальные назначения на 7-й тур:

«Тосно» (Ленинградская область) — «СКА-Хабаровск» — Павел Кукуян (Сочи);.

«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);.

«Рубин» (Казань) — «Анжи» (Махачкала) — Сергей Карасев (Москва);.

«Амкар» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Матюнин (Москва);.

«Динамо» (Москва) — «Уфа» — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» — Михаил Вилков (Нижний Новгород);.

«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — Владимир Москалев (Воронеж).