Арбитр Еськов будет судить дерби «Спартак» — «Локомотив» в 7-м туре ЧР по футболу
МОСКВА, 15 авг —
Р-Спорт. Бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы назначена на матч седьмого тура чемпионата России по футболу между столичными клубами «Спартак» и «Локомотив», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча «Спартак» — «Локомотив» пройдет на стадионе «красно-белых» в Тушине в субботу, 19 августа, и начнется в 17:30 (мск). После шести туров «Локомотив» идет на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 13 очков, а действующий чемпион страны «Спартак» отстает от железнодорожников на пять баллов и занимает девятую строчку.
Как сообщается, помогать Еськову будут судьи на линиях Дмитрий Мосякин (Москва) и Игорь Демешко (Химки), резервным судьей матча назначен еще один москвич Игорь Федотов, а инспектором — Александр Колобаев (Москва).
Остальные назначения на 7-й тур:
«Тосно» (Ленинградская область) — «СКА-Хабаровск» — Павел Кукуян (Сочи);.
«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);.
«Рубин» (Казань) — «Анжи» (Махачкала) — Сергей Карасев (Москва);.
«Амкар» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Матюнин (Москва);.
«Динамо» (Москва) — «Уфа» — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» — Михаил Вилков (Нижний Новгород);.
«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — Владимир Москалев (Воронеж).
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