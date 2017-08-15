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15 августа 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«ВТБ Арена» получила награду как стадион будущего

Проект «ВТБ Арена» стал обладателем премии, присуждаемой на международной конференции World Stadium Congress and Awards.

Проект <span class=error>ВТБ</span> Арена стал обладателем премии присуждаемой на международной конференции World Stadium Congress and Awards. Увеличить
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Эксперты мирового уровня не впервые отмечают российскую площадку, которая сочетает современную инфраструктуру и инновации с бережным отношением к историческому наследию.

Премия World Stadium Congress and Awards-2017 присуждена «ВТБ Арене» в категории «Лучшая будущая спортивная арена» / «Спортивная арена будущего» (Future Sporting Venue Award). В середине августа награду доставили в Москву: символический ажурный диск из стекла и металла занял свое достойное место в офисе «ВТБ Арена парк».

Конгресс, прошедший в столице Катара Дохе, был посвящен, в частности, роли стадионов и спортивных арен как мест для коммуникации локальных и международных сообществ. «Мы хотим не просто построить и открыть современный стадион, фактически речь идет о создании нового центра городской жизни. И мы признательны жюри, которое оценило наш подход к формированию этого пространства», — отметил Андрей Перегудов, руководитель проекта «ВТБ Арена парк», старший вице-президент Банка ВТБ.

Форум World Stadium Congress состоялся в 2017 году в седьмой раз. На мероприятии собираются наиболее авторитетные представители девелоперского и спортивного бизнеса, индустрии развлечений. Четвертый год подряд награждают лучшие отраслевые проекты. Помимо «ВТБ Арена», среди лауреатов были также футбольный клуб «Барселона», отмеченный за инновации, и Олимпийский стадион в Баку, который признан лучшим в своей категории новым объектом.

В 2014 году «ВТБ Арена парк», частью которого станет отмеченный на конгрессе объект, уже получил высокую оценку зарубежных экспертов. Первым и пока единственным среди российских коллег проект стал обладателем международной премии MIPIM Awards.

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