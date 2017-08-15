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15 августа 2017, 13:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: ЦСКА хочет взять в аренду у «Лилля» Эдера

ТАСС, 15 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в подписании арендного соглашения с португальским нападающим французского «Лилля» Эдером. Об этом сообщает газета L’Equipe.

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Как сообщает издание, главный тренер французской команды Марсело Бьелса не рассчитывает на 29-летнего нападающего. «Лилль» готов расстаться с игроком за €6 млн. Российский клуб хочет взять португальца в аренду.

Также на Эдера претендуют греческий «Олимпиакос», испанская «Жирона», английский «Брайтон» и клуб второго английского дивизиона «Бирмингем».

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского «Суонси» в «Лилль». В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе «Лилля», забив семь мячей и отдав пять результативных передач. В финале чемпионата Европы 2016 года в матче против сборной Франции Эдер забил единственный гол в матче и принес сборной Португалии победу на турнире.

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