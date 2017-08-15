Скрипченко стал 4-м белорусским тренером в клубах российской Премьер-Лиги

В домашнем поединке 6-го тура чемпионата России 12 августа футболисты «Анжи» проиграли московскому «Динамо» (1:3), и руководство дагестанского клуба решило сменить наставника. После шести туров российского первенства «Анжи» имеет в своем активе всего 3 очка (1 победа, 0 ничьих, 5 поражений; разница мячей — 3−10) и занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице.

До приезда в Махачкалу Вадим Скрипченко, которому 41 год, работал в тренерских штабах борисовского БАТЭ и ФК «Минск», а затем в российских командах — краснодарской «Кубани», «Урале» из Екатеринбурга и самарских «Крыльях Советов». Скрипченко стал вторым представителем Беларуси на посту главного тренера «Анжи» — в 1996−98 годах игрой команды руководил легендарный Эдуард Малофеев.

В следующем туре футболисты «Анжи» под руководством Вадима Скрипченко 19 августа сыграют в Казани против местного «Рубина».