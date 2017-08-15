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15 августа 2017, 14:18 | Футбол: Премьер-лига | БЕЛТА

Скрипченко стал 4-м белорусским тренером в клубах российской Премьер-Лиги

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко официально назначен главным тренером махачкалинского «Анжи». Он сменил на этом посту Александра Григоряна, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 6-го тура чемпионата России 12 августа футболисты «Анжи» проиграли московскому «Динамо» (1:3), и руководство дагестанского клуба решило сменить наставника. После шести туров российского первенства «Анжи» имеет в своем активе всего 3 очка (1 победа, 0 ничьих, 5 поражений; разница мячей — 3−10) и занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице.

До приезда в Махачкалу Вадим Скрипченко, которому 41 год, работал в тренерских штабах борисовского БАТЭ и ФК «Минск», а затем в российских командах — краснодарской «Кубани», «Урале» из Екатеринбурга и самарских «Крыльях Советов». Скрипченко стал вторым представителем Беларуси на посту главного тренера «Анжи» — в 1996−98 годах игрой команды руководил легендарный Эдуард Малофеев.

В следующем туре футболисты «Анжи» под руководством Вадима Скрипченко 19 августа сыграют в Казани против местного «Рубина».

Сейчас в клубах российской премьер-лиги кроме Скрипченко работают еще три белорусских наставника: Виктор Гончаренко возглавляет московский ЦСКА, Леонид Кучук тренирует «Ростов», Олег Кононов — грозненский «Ахмат». Футболисты «Ростова» занимают 2-е место (13 очков), ЦСКА идет четвертым (12), «Ахмат» находится на 6-й позиции (9) в турнирной таблице.

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