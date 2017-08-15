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15 августа 2017, 9:36 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Самолет с «Уралом» задержали на 6 часов после игры с «Арсеналом»

МОСКВА, 15 авг — Р-Спорт. Самолет, на котором футболисты «Урала» должны были вернуться в Екатеринбург после матча чемпионата России с тульским «Арсеналом», был задержан на шесть часов в аэропорту Калуги, сообщается в микроблоге екатеринбургской команды в Twitter.

Самолет на котором футболисты Урала должны были вернуться в Екатеринбург после матча чемпионата России с тульским Арсеналом был задержан на шесть часов в аэропорту Калуги сообщается в <span class=error>микроблоге</span> екатеринбургской команды в Twitter. Увеличить
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Встреча шестого тура РФПЛ, прошедшая в Туле в понедельник, завершилась со счетом 2:2.

Из-за сильного тумана в Екатеринбурге футболисты и члены уральского клуба провели в аэропорту Калуги шесть часов, после чего экипажу было дано разрешение на взлет.

«Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов», — говорится в сообщении клуба.

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