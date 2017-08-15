Самолет с «Уралом» задержали на 6 часов после игры с «Арсеналом»
МОСКВА, 15 авг —
Р-Спорт. Самолет, на котором футболисты «Урала» должны были вернуться в Екатеринбург после матча чемпионата России с тульским «Арсеналом», был задержан на шесть часов в аэропорту Калуги, сообщается в микроблоге екатеринбургской команды в Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Встреча шестого тура РФПЛ, прошедшая в Туле в понедельник, завершилась со счетом 2:2.
«Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов», — говорится в сообщении клуба.
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