Самолет с «Уралом» задержали на 6 часов после игры с «Арсеналом»

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Встреча шестого тура РФПЛ, прошедшая в Туле в понедельник, завершилась со счетом 2:2.

Из-за сильного тумана в Екатеринбурге футболисты и члены уральского клуба провели в аэропорту Калуги шесть часов, после чего экипажу было дано разрешение на взлет.

«Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов», — говорится в сообщении клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ура! Вылетаем домой! ? Наш рейс задержался на шесть часов. <a href="https://t.co/R02WQrt3Gd">pic.twitter.com/R02WQrt3Gd</a></p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/897291081041289216">15 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>