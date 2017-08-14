«Урал» непобедимый. «Арсенал» подтвердит
В заключительном матче 6-го тура клуб из Екатеринбурга отыграл два мяча в гостях у туляков.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Неприятности «Урала» начались до матча, словно перед выходом на поле
К тому моменту «Арсенал» мог иметь больше, чем «плюс два». Даже за антирегламентный выход из автобуса оружейников штрафовали дважды, а они, пусть и красиво, больше мяча за игру не выжимали. Причем отличались исключительно до перерыва. «Урал» со своей стороны больше гола за встречу не пропускал, в том числе от «Краснодара» и «Зенита».
При предыдущей встрече соперников в Туле дергался вратарь Заболотный, теперь разлад выявился во всей уральской обороне. На что после передач Ткачева оперативно указали оставленный без должного внимания в центре штрафной верзила Сунзу и скинувший мяч в ворота грудью Максимов.
После перерыва «Арсенал» снова прихватил соперника. Едва ли не самым стремительным спринтом у уральцев отметился Ильин, сгонявший в раздевалку
ЦИФРЫ
0 поражений у «Урала» — единственного клуба, который на старте чемпионата отобрав очки у «Зенита» и на пару с питерцами не проиграв пока в
1 победа при 4 поражениях у «Арсенала», который впервые при Божовиче забил больше мяча за матч и сыграл вничью.
ЦИТАТЫ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:
— Первые 15 минут провели очень плохо. Потом стали играть лучше, создали несколько моментов. После перерыва — нас снова прихватили, но концовка была за нами. Могли забить, но могли и пропустить.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
— Почему упустили победу? Трудно ответить на вопрос, почему упустили победу. Вроде бы дважды забили и хорошо играли… Сложно это комментировать. Это футбол.
|Миодраг Божович
|Александр Тарханов
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|2
|29
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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