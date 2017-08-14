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14 августа 2017, 22:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Урал» непобедимый. «Арсенал» подтвердит

В заключительном матче 6-го тура клуб из Екатеринбурга отыграл два мяча в гостях у туляков.

Клуб из Екатеринбурга отыграл два мяча в гостях у <span class=error>туляков</span>. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Неприятности «Урала» начались до матча, словно перед выходом на поле что-то было сделано не так. Гости вынужденно внесли коррективу в стартовый протокол, вместо травмированного Димитрова появился Бавин. Еще одну замену Тарханов произвел по ходу первого тайма, сместив при этом Бавина с фланга в центр. И виртуальные минус на минус дали плюс — универсал помог отличиться Бикфалви, который с посылом «Зениту» забивал — и «Арсеналу» несдобровать выскочил на завершение и ударил под перекладину.

К тому моменту «Арсенал» мог иметь больше, чем «плюс два». Даже за антирегламентный выход из автобуса оружейников штрафовали дважды, а они, пусть и красиво, больше мяча за игру не выжимали. Причем отличались исключительно до перерыва. «Урал» со своей стороны больше гола за встречу не пропускал, в том числе от «Краснодара» и «Зенита». Красно-желтые при Божовиче отбросили весенние игровые мучения и в одном отдельно взятом тайме обошли участников Лиги Европы.

При предыдущей встрече соперников в Туле дергался вратарь Заболотный, теперь разлад выявился во всей уральской обороне. На что после передач Ткачева оперативно указали оставленный без должного внимания в центре штрафной верзила Сунзу и скинувший мяч в ворота грудью Максимов.

После перерыва «Арсенал» снова прихватил соперника. Едва ли не самым стремительным спринтом у уральцев отметился Ильин, сгонявший в раздевалку из-за проблем с экипировкой. До эпизода, в котором оружейники допустили сквозняк в центральной зоне и пропустили комбинацию двух тархановских резервистов, Чантурии и только-только вышедшего на поле Евсеева. «Урал» забрал ничью с двумя ударами в створ в укор расплескавшим свои моменты оружейникам.

ЦИФРЫ

0 поражений у «Урала» — единственного клуба, который на старте чемпионата отобрав очки у «Зенита» и на пару с питерцами не проиграв пока в премьер-лиге никому.

1 победа при 4 поражениях у «Арсенала», который впервые при Божовиче забил больше мяча за матч и сыграл вничью.

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Первые 15 минут провели очень плохо. Потом стали играть лучше, создали несколько моментов. После перерыва — нас снова прихватили, но концовка была за нами. Могли забить, но могли и пропустить.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Почему упустили победу? Трудно ответить на вопрос, почему упустили победу. Вроде бы дважды забили и хорошо играли… Сложно это комментировать. Это футбол.

14.08.2017 19:30 Зрители 10500 основной раунд: 6-й тур Арсенал
Арсенал Т 2:2 Урал
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Миодраг Божович Александр Тарханов
Голы
5′ Стоппила Сунзу (С. Ткачев) 13
10′ Илья Максимов (С. Ткачев, К. Комбаров) 87
6 Эрик Бикфалви (Ю. Бавин, А. Данцев) 42′
94 Алексей Евсеев (Г. Чантурия) 69′
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
Дельгадо Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Сергей Ткачев 11
90+2′ Игорь Шевченко 88
18′ Горан Чаушич 20
Илья Максимов 87
Лука Джорджевич 18
75′ Александр Денисов 71
Александру Бурчану 55
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц
14 Юрий Бавин 77′
6 Эрик Бикфалви 79′
57 Артем Фидлер (к)
20 Максим Григорьев 68′
94 Алексей Евсеев
18 Владимир Ильин 60′
88 Игорь Портнягин
92 Роман Емельянов 39′ 37′
9 Георгий Чантурия
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
7 Угловые 2
29 Фолы 19
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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