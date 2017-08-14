«Урал» непобедимый. «Арсенал» подтвердит

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCURAL">@FCURAL</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#АрсеналУрал</a> 2:1 43' Эрик Бикфалви <a href="https://t.co/cRZiaXzCkT">pic.twitter.com/cRZiaXzCkT</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/897145116984520704">14 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Неприятности «Урала» начались до матча, словно перед выходом на поле что-то было сделано не так. Гости вынужденно внесли коррективу в стартовый протокол, вместо травмированного Димитрова появился Бавин. Еще одну замену Тарханов произвел по ходу первого тайма, сместив при этом Бавина с фланга в центр. И виртуальные минус на минус дали плюс — универсал помог отличиться Бикфалви, который с посылом «Зениту» забивал — и «Арсеналу» несдобровать выскочил на завершение и ударил под перекладину.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#АрсеналУрал</a> 1:0 5' Стоппила Сунзу <a href="https://t.co/ntNv8NmPlk">pic.twitter.com/ntNv8NmPlk</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/897137520449814536">14 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К тому моменту «Арсенал» мог иметь больше, чем «плюс два». Даже за антирегламентный выход из автобуса оружейников штрафовали дважды, а они, пусть и красиво, больше мяча за игру не выжимали. Причем отличались исключительно до перерыва. «Урал» со своей стороны больше гола за встречу не пропускал, в том числе от «Краснодара» и «Зенита». Красно-желтые при Божовиче отбросили весенние игровые мучения и в одном отдельно взятом тайме обошли участников Лиги Европы.

При предыдущей встрече соперников в Туле дергался вратарь Заболотный, теперь разлад выявился во всей уральской обороне. На что после передач Ткачева оперативно указали оставленный без должного внимания в центре штрафной верзила Сунзу и скинувший мяч в ворота грудью Максимов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#АрсеналУрал</a> 2:0 10' Илья Максимов <a href="https://t.co/dQqnrpHPJd">pic.twitter.com/dQqnrpHPJd</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/897137758585716737">14 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После перерыва «Арсенал» снова прихватил соперника. Едва ли не самым стремительным спринтом у уральцев отметился Ильин, сгонявший в раздевалку из-за проблем с экипировкой. До эпизода, в котором оружейники допустили сквозняк в центральной зоне и пропустили комбинацию двух тархановских резервистов, Чантурии и только-только вышедшего на поле Евсеева. «Урал» забрал ничью с двумя ударами в створ в укор расплескавшим свои моменты оружейникам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCURAL">@FCURAL</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#АрсеналУрал</a> 2:2 69' Алексей Евсеев <a href="https://t.co/WC1ytgyAvR">pic.twitter.com/WC1ytgyAvR</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/897156658052427781">14 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ

0 поражений у «Урала» — единственного клуба, который на старте чемпионата отобрав очки у «Зенита» и на пару с питерцами не проиграв пока в премьер-лиге никому.

1 победа при 4 поражениях у «Арсенала», который впервые при Божовиче забил больше мяча за матч и сыграл вничью.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Генеральный директор "Спартака" <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> Сергей Родионов <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 6-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#АрсеналУрал</a> 2:1 <a href="https://t.co/7wH0J0BJxW">pic.twitter.com/7wH0J0BJxW</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/897151561591386113">14 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Первые 15 минут провели очень плохо. Потом стали играть лучше, создали несколько моментов. После перерыва — нас снова прихватили, но концовка была за нами. Могли забить, но могли и пропустить.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Почему упустили победу? Трудно ответить на вопрос, почему упустили победу. Вроде бы дважды забили и хорошо играли… Сложно это комментировать. Это футбол.