Одной минуты хватило Сергею Игнашевичу, чтобы побить рекорд 57-летней давности

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«Уфа» — «Ростов» — 1:4

Гостевая волевая победа с крупным счетом — редчайшее явление. У «Ростова» — она первая. А всего таких побед в чемпионатах России было десять (без учета гостевых побед московских клубов между собой или на нейтральных полях). Рекордом владеет «Уралан», который в дебютном сезоне 1998 года обыграл в Сочи «Жемчужину» 6:2, пропустив гол первым (без учета гостевой победы «Локомотива» 6:1 над «Томью», которая принимала железнодорожников в Москве в декабре прошлого года).

Тимофей Калачев до игры с «Уфой» только раз забивал 2 мяча за игру в чемпионатах России (еще в «Крыльях Советах»), и только раз забивал (один мяч), выходя на замену. В Уфе сошлись «звезды» Калачева и он, выйдя на замену, забил 2 мяча (впервые), и впервые Тимофей забил в двух матчах подряд 3 гола. Любопытно, но до голевых игр с «Динамо» и «Уфой» Калачев не забивал ровно три года.

Дублем Тимофей отметился в юбилейном 300-м матче за российские команды: 260 — в чемпионатах, 24 — в кубках России и 16 — в еврокубках.

«Уфа» завершила свою рекордную беспроигрышную серию из 8 матчей (4 победа и 4 ничьи), а завершилась она в 20-й игре Сергея Семака в качестве главного тренера.

ЦСКА — «Спартак» — 2:1

Как мы написали в пятницу — верный путь к победе ЦСКА над спартаковцами — это гол Василия Березуцкого в свои ворота. И уже в третий раз нога Василия отправляет мяч в свои ворота (правда, сейчас гол записан на Марио Пашалича).

Удивительно то, что во всех в трех случаях и в 2003, и в 2010 и сейчас, мячи Березуцкого выводили вперед «Спартак», но, «товарищи по оружию» выручали Василия и эти матчи завершались волевыми победами ЦСКА. Кстати, эта шестая волевая победа армейцев в дерби со спартаковцами (у красно-белых волевых выигрыша всего три).

Сергей Игнашевич, выйдя на замену на 90-й минуте, успел завладеть еще одним рекордом чемпионатов страны. В 1960 году Сергей Сальников в последний раз участвовал в московских дерби. Сальников, играя за «Спартак» и «Динамо», сыграл с московскими командами 115 матчей. Для Игнашевича, который выступал за «Локомотив» и играет сейчас в ЦСКА, матч со «Спартаком» стал 116-м против столичных клубов.

Помимо Сальникова и Игнашевича 100 и более матчей против земляков сыграли еще Игорь Нетто (в чемпионатах СССР), Игорь Семшов, Дейвидас Шемберас и Сергей Семак.

Для того, чтобы забить первый гол в чемпионатах России, Георгию Щенникову понадобилось 177 матчей. Путь ко второму голу занял гораздо меньше времени — уже в следующей игре со спартаковцами Георгий забил второй мяч (игру с «Тосно» Щенников провел на скамейке запасных).

Швед Понтус Вернблум сыграл за ЦСКА в чемпионате 150-й матч и стал пятнадцатым футболистом, достигшим этой отметки. Вернблум не мог, не отметится в юбилейной игре, и получил очередной «горчичник». Кстати, в 50-й игре четыре года назад швед также получил предупреждение, а в 100-й отметился по-другому — Понтус забил гол.

«Анжи» — «Динамо» — 1:3

Динамовцы завершили свою антирекордную гостевую серию из 6 поражений (начавшуюся еще в чемпионате 2015/16). Из московских команд хуже серии были у ЦСКА — 10 гостевых поражений (1993) и у «Москвы» — 9 (2003).

Последнюю волевую победу в гостях «Динамо» одержало 2 года назад как раз над «Анжи» 3:2 (москвичи проигрывали 0:1 и 1:2).

Победа «Динамо» стало причиной первой отставки в тренерском цеху: главный тренер махачкалинцев Александр Григорян объявил о своей отставки в прямом эфире.

«СКА-Хабаровск» — «Рубин» — 1:1

Болгарин Венцеслав Христов стал первым футболистом хабаровчан, забившим гол в дебютной игре за клуб в чемпионатах России.

«Рубин» пропускает мячи в 10-й игре подряд (с учетом прошлого чемпионата). До клубного рекорда десятилетней давности — один мяч с пропущенным мячом.

Оба гола в матче были забиты игрока, выходивших на замену: Христов и Цакташ. В чемпионате это второй случай. Туром ранее в одном матче по голу забили сменщики «Ахмата» и «Краснодара», сначала отличился грозненец Исмаэл Силва, а затем краснодарец Виктор Классон.

Автором сотого гола чемпионата России-2017/18 стал полузащитник «Рубина» хорват Мийо Цакташ.

«Локомотив» — «Тосно» — 0:2

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия забивает второй матч подряд, правда, в прошлом туре он, забив гол, спас москвичей от поражения, а теперь неудачно подставившись под мяч, отправил его в свои ворота.

Одного дебютанта железнодорожники победили (СКА-Хабаровск 1:0), а второму уступили 0:2. Второй гол у «Тосно» забил Антон Заболотный на 5-й компенсированной минуте, и это самый «долгий» гол чемпионата.

«Зенит» — «Ахмат» — 4:0

Защитник Александр Анюков, выйдя на замену (это у него первая игра в нынешнем чемпионате), сыграл в 18-м чемпионате России. Больше участий только у трех футболистов: Дмитрия Лоськова — 20, Сергея Семака и Сергея Игнашевича — по 19.

Второй раз в российских первенствах «Зенит» дважды подряд побеждает дома с разницей в четыре или более мячей (ранее обыгран «Спартак» 5:1). В августе-сентябре 2011 года зенитовцы дома победили «Краснодар» 5:0 и «Томь» 4:0.

Александр Кокорин забивает в четвертой игре подряд, а всего на его счету уже пять голов, столько же, сколько за весь прошлый чемпионат. Впервые голевая серия Кокорина составила четыре матча. Ранее Александр по ходу чемпионата России (а таковых у него десять) забивал не чаще, чем в двух матчах кряду.

Гол Юрия Жиркова стал 1100-м голом «Зенита» в чемпионатах России.

«Краснодар» — «Амкар» — 1:1

Амкаровцы оборвали голевую «засуху» в 6-м матче, повторив клубный рекорд. Пять матчей «Амкар» не забивал в 2011/12 и 2016/17. Но нынешняя серия в минутном исчислении более длинная. Гол пермяков в Краснодаре завершил серию на отметке 546 «сухих» минут.

Мяч, оборвавший пермскую «засуху», на счету Михаила Гащенкова, для которого этот матч был дебютным в российских чемпионатах.

Для Игоря Шалимова матч был 60-м на посту главных тренеров «Уралана» и «Краснодара», в них его клубы набрали 80 очков.

«Арсенал» — «Урал» — 2:2

В прошлом чемпионате «Урал» установил клубный рекорд — первое поражение со старта екатеринбуржцы потерпели в третьем туре. В нынешнем чемпионате они рекорд побили и не проигрывают уже 6 туров.

Защитник Александр Данцев сыграл 100-й матч за «Урал» в чемпионатах России, и стал седьмым игроком клуба, достигшим этого рубежа.

«Урал» сумел вырвать ничью, проигрывая по ходу матча 2 мяча. Это второй случай в нынешнем турнире. В первом туре динамовцы, уступая 2 мяча «Спартаку», отыгрались — 2:2.