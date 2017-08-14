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14 августа 2017, 21:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Урал» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче РФПЛ, продлив беспроигрышную серию до шести игр

ТАСС, 14 августа. Тульский «Арсенал» сыграл вничью со счетом 2:2 с екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Туле завершилась вничью со счетом 2:2. Увеличить
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В составе хозяев забитыми голами отметились Сунзу Стофира (5-я минута) и Илья Максимов (10). У гостей отличились Эрик Бикфалви (43) и Алексей Евсеев (69).

«Урал» набрал восемь очков после шести туров и занимает 10-е место в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб не потерпел ни одного поражения в Российской футбольной премьер-лиге с начала сезона. Единственной командой, не проигравшей ни разу в новом сезоне чемпионата страны, помимо «Урала», остается единоличный лидер турнира санкт- петербургский «Зенит». «Арсенал» набрал четвертое очко и поднялся на 13-е место.

В следующем матче 21 августа «Арсенал» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». «Урал» 19 августа на своем поле примет московский ЦСКА.

14.08.2017 19:30 Зрители 10500 основной раунд: 6-й тур Арсенал
Арсенал Т 2:2 Урал
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Миодраг Божович Александр Тарханов
Голы
5′ Стоппила Сунзу (С. Ткачев) 13
10′ Илья Максимов (С. Ткачев, К. Комбаров) 87
6 Эрик Бикфалви (Ю. Бавин, А. Данцев) 42′
94 Алексей Евсеев (Г. Чантурия) 69′
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
Дельгадо Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Сергей Ткачев 11
90+2′ Игорь Шевченко 88
18′ Горан Чаушич 20
Илья Максимов 87
Лука Джорджевич 18
75′ Александр Денисов 71
Александру Бурчану 55
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц
14 Юрий Бавин 77′
6 Эрик Бикфалви 79′
57 Артем Фидлер (к)
20 Максим Григорьев 68′
94 Алексей Евсеев
18 Владимир Ильин 60′
88 Игорь Портнягин
92 Роман Емельянов 39′ 37′
9 Георгий Чантурия
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
7 Угловые 2
29 Фолы 19
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
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