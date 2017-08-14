«Урал» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче РФПЛ, продлив беспроигрышную серию до шести игр

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В составе хозяев забитыми голами отметились Сунзу Стофира (5-я минута) и Илья Максимов (10). У гостей отличились Эрик Бикфалви (43) и Алексей Евсеев (69).

«Урал» набрал восемь очков после шести туров и занимает 10-е место в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб не потерпел ни одного поражения в Российской футбольной премьер-лиге с начала сезона. Единственной командой, не проигравшей ни разу в новом сезоне чемпионата страны, помимо «Урала», остается единоличный лидер турнира санкт- петербургский «Зенит». «Арсенал» набрал четвертое очко и поднялся на 13-е место.

В следующем матче 21 августа «Арсенал» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». «Урал» 19 августа на своем поле примет московский ЦСКА.