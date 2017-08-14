Тарханов: Будем разбираться, почему «Урал» в Туле пропустил 2 гола к 10-й минуте

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Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:2.

«Очень сложно сказать, почему пропустили два быстрых гола. Надо разбираться. Первые 15 минут провели очень плохо, потом прибавили. Во втором тайме был момент, когда прихватили нас, но концовка осталась за нами. Мы забили и ещё ряд моментов имели. Могли забить ещё, хотя могли и пропустить.



У Димитрова травма. Он вчера чувствовал натяжение в задней поверхности, утром вроде нормально было, а на разминке почувствовал дискомфорт, и поэтому пришлось его заменить.



Все игроки хорошо вышли на замену. И то, что Евсеев забил гол, — это тоже хорошо», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».