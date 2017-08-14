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14 августа 2017, 21:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тарханов: Будем разбираться, почему «Урал» в Туле пропустил 2 гола к 10-й минуте

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от ничьей с тульским «Арсеналом» в матче шестого тура РФПЛ.

Главный тренер Урала Александр Тарханов поделился впечатлениями от ничьей с тульским Арсеналом в матче шестого тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:2.

«Очень сложно сказать, почему пропустили два быстрых гола. Надо разбираться. Первые 15 минут провели очень плохо, потом прибавили. Во втором тайме был момент, когда прихватили нас, но концовка осталась за нами. Мы забили и ещё ряд моментов имели. Могли забить ещё, хотя могли и пропустить.

У Димитрова травма. Он вчера чувствовал натяжение в задней поверхности, утром вроде нормально было, а на разминке почувствовал дискомфорт, и поэтому пришлось его заменить.

Все игроки хорошо вышли на замену. И то, что Евсеев забил гол, — это тоже хорошо», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

14.08.2017 19:30 Зрители 10500 основной раунд: 6-й тур Арсенал
Арсенал Т 2:2 Урал
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Миодраг Божович Александр Тарханов
Голы
5′ Стоппила Сунзу (С. Ткачев) 13
10′ Илья Максимов (С. Ткачев, К. Комбаров) 87
6 Эрик Бикфалви (Ю. Бавин, А. Данцев) 42′
94 Алексей Евсеев (Г. Чантурия) 69′
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
Дельгадо Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Сергей Ткачев 11
90+2′ Игорь Шевченко 88
18′ Горан Чаушич 20
Илья Максимов 87
Лука Джорджевич 18
75′ Александр Денисов 71
Александру Бурчану 55
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц
14 Юрий Бавин 77′
6 Эрик Бикфалви 79′
57 Артем Фидлер (к)
20 Максим Григорьев 68′
94 Алексей Евсеев
18 Владимир Ильин 60′
88 Игорь Портнягин
92 Роман Емельянов 39′ 37′
9 Георгий Чантурия
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
7 Угловые 2
29 Фолы 19
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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Арсенал Т
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