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14 августа 2017, 21:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Лунгу перейдёт из «Урала» в «Аланьяспор» за € 1 млн

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Урала» Чисамба Лунгу продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как стало известно Чемпионату нападающий Урала <span class=error>Чисамба</span> <span class=error>Лунгу</span> продолжит карьеру в чемпионате Турции. Увеличить
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«Аланьяспор» заплатит российскому клубу € 1 млн за трансфер 26-летнего замбийского форварда. Клубы уже обо всём договорились, и в ближайшее время о переходе Лунгу объявят официально.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «Чемпионату», что клуб получил предложение по Лунгу от европейской команды.

Форвард выступал в составе «Урала» с 2010 года. Он стал первым африканским игроком за всю историю екатеринбургского клуба. В нынешнем сезоне Лунгу принял участие в пяти матчах РФПЛ за «Урал», но результативными действиями не отметился.

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