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14 августа 2017, 21:16 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ригони, который может перейти в «Зенит», возобновил тренировки в «Индепендьенте»

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони возобновил тренировки с командой после паузы, взятой на переговоры с «Зенитом», утверждает TyC Sports.

Полузащитник Индепендьенте <span class=error>Эмилиано</span> <span class=error>Ригони</span> возобновил тренировки с командой после паузы взятой на переговоры с Зенитом. Увеличить
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Будущее игрока пока неизвестно. Ранее он был близок к переходу в санкт-петербургский клуб и даже попрощался со своей командой.

Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что в ближайшее время ждет Ригони в команде. По данным СМИ, российский клуб заплатит за хавбека около 10 миллионов евро. Он выступает за «Индепендьенте» с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах.

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