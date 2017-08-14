Ригони, который может перейти в «Зенит», возобновил тренировки в «Индепендьенте»
Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони возобновил тренировки с командой после паузы, взятой на переговоры с «Зенитом», утверждает TyC Sports.
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Будущее игрока пока неизвестно. Ранее он был близок к переходу в
Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что в ближайшее время ждет Ригони в команде. По данным СМИ, российский клуб заплатит за хавбека около 10 миллионов евро. Он выступает за «Индепендьенте» с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах.
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