«Анжи» объявил о назначении Скрипченко главным тренером команды

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В субботу «Анжи» в матче шестого тура чемпионата России на своем поле уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3. После игры в эфире телеканала «Наш футбол» Александр Григорян, возглавлявший команду на тот момент, заявил, что уходит в отставку.

В прошлом сезоне Скрипченко возглавлял другую российскую команду — самарские «Крылья Советов». Клуб под его руководством занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата страны и вылетел в Футбольную национальную лигу. «Анжи» в текущем сезоне также занимают 15-ю строчку после шести матчей.

За свою карьеру Скрипченко работал главным тренером в белорусских БАТЭ и «Минске», а также в российских клубах «Урал», «Кубань» и «Крылья Советов».