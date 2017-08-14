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14 августа 2017, 20:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Анжи» объявил о назначении Скрипченко главным тренером команды

ТАСС, 14 августа. Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал главным тренером махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба команды.

В прошлом сезоне специалист возглавлял самарские Крылья Советов Увеличить
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В субботу «Анжи» в матче шестого тура чемпионата России на своем поле уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3. После игры в эфире телеканала «Наш футбол» Александр Григорян, возглавлявший команду на тот момент, заявил, что уходит в отставку.

В прошлом сезоне Скрипченко возглавлял другую российскую команду — самарские «Крылья Советов». Клуб под его руководством занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата страны и вылетел в Футбольную национальную лигу. «Анжи» в текущем сезоне также занимают 15-ю строчку после шести матчей.

За свою карьеру Скрипченко работал главным тренером в белорусских БАТЭ и «Минске», а также в российских клубах «Урал», «Кубань» и «Крылья Советов».

Анжи
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Новости Премьер-лиги

Скрипченко назначен и. о. главного тренера ФК «Анжи»

Скрипченко назначен и. о. главного тренера ФК «Анжи»

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал исполняющим обязанности главного тренера махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом ТАСС сообщил президент клуба Осман Кадиев.
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