Игорь Гамула: Каррера себя еще не исчерпал!
Тренер Игорь Гамула поделился своим мнением о ситуации с московским «Спартаком».
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Видимо, что-то случилось...
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— Что, на Ваш взгляд, происходит со «Спартаком», почему чемпион показывает такие результаты?
— Я не считаю, что «Спартак» сдает свои позиции. После поражения от «Зенита» 1:5 пошло много нехороших разговоров в адрес команды, хотя, на мой взгляд, ничего ужасного не произошло.
Игра с ЦСКА была на равных, результат абсолютно не по игре.
— Многие считают, что тренерские идеи Карреры исчерпаны, и ему нечего предложить сопернику. Согласны с таким мнением?
— Не думаю. В прошлом году все боготворили Карреру, а сейчас поливают кому не лень. У Массимо есть идеи для того, чтобы вернуть «Спартак» в гонку лидеров. Просто нужны новые игроки. Посмотрите на «Зенит»: у них команда на два, а то и на три состава. Они могут и ротацию проводить, и выбор игроков большой. У «Спартака», кстати, тоже скамейка широкая, в частности с «Арсеналом» была солидная ротация состава. Но я не соглашусь с теми, кто считает, что иссякли идеи у Карреры. Паники у «Спартака» нет, и это самое главное.
— Идет неистовая критика в адрес Глушакова. Объективность в этом есть?
— Играет он отлично. А «доброжелателей» всегда хватает.
— Где «Спартаку» надо усилиться?
— Может, и не надо усиливаться. Не сделай Луис Адриано дурацких ошибок, было бы нормально. Зе Луиш получил травму. Мне кажется, проблемы есть в центральной защите. В опорной зоне нужно усиление, потому что Фернандо стал чудить. А так усиление всегда нужно, когда есть конкуренция.
— На Ваш взгляд, «Спартак» выдержит темп двух турниров: Лиги чемпионов и РФПЛ?
— Будем надеяться. У нас в последнее время этого никто не выдерживает. Хочется, чтобы наши клубы, играющие в еврокубках, выступили удачно, поддерживали наш коэффициент.
— Как
— Сложно об этом говорить. Я с Федуном не общаюсь, поэтому не знаю. С другой стороны, как может быть недопонимание, если команда не была чемпионом 15 лет и выиграла, и Федун был такой счастливый. Это все домыслы. Может, и есть расхождения по этому поводу: Луана носом вертит, не хочет приезжать; Гарай — тоже непонятно. Но конфликта никакого нет. Тем более после того, что случилось в прошлом году, кредит доверия к Каррере высокий.
— С «Локомотивом» будет тяжелая игра?
— «Локомотив» проиграл игру «Тосно», и, конечно, для «Спартака» это будет определяющая игра. Думаю, если «Спартак» победит, многое прояснится.
— А если «Спартак» проиграет?
— Трагедии не будет.
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