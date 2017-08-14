ФИФА не получала жалобы от «Трабзонспора» на переход Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче»

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Ранее «Зенит» объявил о переходе Жулиано в «Фенербахче». После этого «Трабзонспор» заявил, что подал жалобу в ФИФА, настаивая на том, что именно с ним «Зенит» достиг договоренности о переходе 27-летнего футболиста. При этом в сообщении «Трабзонспора» говорилось, что ФИФА уже начала расследование по данному факту.

«На момент написания этого письма с ФИФА не связывались по данному вопросу», — сказали в пресс-службе организации.

Жулиано перешел в «Зенит» из бразильского «Гремио» в июле 2016 года. За «Зенит» он провел 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач. Полузащитник стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17 по системе «гол+пас» (8+6).